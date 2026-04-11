Nghệ sĩ Việt duy nhất khán giả cầu xin “hãy hát nhép”

Quang Tuấn phá hit mới ra mắt của GREY D, netizen đồng loạt xin “hãy hát nhép”

Mới đây, diễn viên Quang Tuấn tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn video cover ca khúc Hóa Ra của GREY D. Thay vì nghiêm túc khoe giọng, nam diễn viên lại quyết định mang đến một phiên bản đậm chất tấu hài. Anh cố tình hát chênh phô, luyến láy chệch nhịp và tự tin thể hiện chất giọng đặc trưng đến mức phá tan luôn giai điệu gốc. Sự lầy lội có chủ đích này nhằm mục đích trêu chọc fan và tạo ra những tràng cười sảng khoái. Dù đoạn clip chỉ kéo dài 17 giây ngắn ngủi, năng lượng giải trí của Quang Tuấn đã nhanh chóng mang về lượng tương tác cực khủng từ dân mạng.

Quang Tuấn cover Hóa Ra của Grey D

Ngay lập tức, nhiều netizen liên tục bày tỏ sự hoang mang pha lẫn "bất lực" trước màn phá hit của nam diễn viên. Hàng loạt bình luận rôm rả xuất hiện như "Đổi giọng hát lấy khả năng diễn xuất hả ", "Cười đến nghẹn, anh có thôi đi không", hay " Nghe cái sợ luôn á trời ". Thậm chí, có người hâm mộ còn réo gọi chủ nhân ca khúc gốc với lời khẳng định: "Grey D không dám đăng lại luôn".

Khán giả đồng loạt yêu cầu Quang Tuấn hãy hát nhép (Ảnh cap màn hình)

Bên cạnh đó, vô số khán giả đã không ngừng gửi lời thỉnh cầu nam diễn viên hãy chuyển sang hát nhép thay vì tiếp tục khoe giọng thật. Đứng trước yêu cầu này, Quang Tuấn không hề ngần ngại phản hồi đầy hài hước: "Không biết hát nhép". Động thái tương tác vô tư và chân thật của anh càng khiến người xem thích thú, biến đoạn clip cover thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn.

Nam thần màn ảnh lột xác thành “cây hài” mạng xã hội

Trước khi nổi đình đám với hình tượng hài hước trên mạng xã hội, Quang Tuấn vốn là một gương mặt quen thuộc và được bảo chứng về thực lực diễn xuất trong làng giải trí Việt. Nam diễn viên từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh trước khi quyết định rẽ hướng sang trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Quang Tuấn là một gương mặt quen thuộc và được bảo chứng về thực lực diễn xuất trong làng giải trí Việt (Ảnh:FBNV)

Quyết định mang tính bước ngoặt này đã mở ra một con đường nghệ thuật rực rỡ, giúp Quang Tuấn hoạt động năng nổ và gặt hái thành công ở cả mảng kịch nói, phim truyền hình lẫn điện ảnh. Anh không chỉ là trụ cột của sân khấu Thế Giới Trẻ mà còn ghi dấu ấn đậm nét qua các dự án truyền hình ăn khách như Cải ơi, Gia Đình Là Số 1, Khúc hát mặt trời , đồng thời xuất sắc lập cú đúp giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình vào năm 2013 và 2015.

Quang Tuấn ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng ở Việt Nam (Ảnh:FBNV)

Ở mảng điện ảnh, Quang Tuấn thường xuyên được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho những vai diễn gai góc và dần được khán giả gọi bằng danh xưng "nam thần phim kinh dị". Anh chuyên trị những nhân vật sát nhân, mang nặng tâm lý biến thái, u ám trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Thất Sơn Tâm Linh, Bóng Đè, Bằng Chứng Vô Hình, Nghề Siêu Dễ và gần đây nhất là dự án Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.

Sự đối lập hoàn toàn giữa vẻ mặt lạnh lùngtrên màn ảnh rộng và sự lầy lội ngoài đời thực khiến công chúng vô cùng thích thú khi theo dõi Quang Tuấn (Ảnh:FBNV)

Chính sự đối lập hoàn toàn giữa vẻ mặt lạnh lùng, căng thẳng trên màn ảnh rộng và sự lầy lội hết nấc ngoài đời thực đã trở thành yếu tố then chốt khiến công chúng vô cùng thích thú khi theo dõi anh. Gần đây Quang Tuấn còn tạo được nhiều ấn tượng với khán giả khi trở thành cast chính của Running Man Việt Nam mùa 3.

Những màn cover phá hit của Quang Tuấn dần trở thành thương hiệu cá nhân của anh (Ảnh:FBNV)

Trái ngược với hình tượng nam thần trầm tính, Quang Tuấn trên TikTok lại là một "cây hài" chính hiệu, rất chăm chỉ cập nhật các xu hướng âm nhạc mới để mang ra giải trí. Nam diễn viên thường xuyên chọc cười khán giả thông qua những đoạn clip tấu hài lầy lội và đặc biệt là đam mê ca hát nhưng lại cố tình hát chênh phô, lệch nhịp. Những màn cover mang phong cách phá hit này dần trở thành thương hiệu cá nhân của anh.

Những nội dung hài hước của Quang Tuấn trên TikTok được khán giả đón nhận nồng nhiệt (Ảnh:FBNV)

Tính đến nay, danh sách các bản hit Vpop bị Quang Tuấn biến tấu đã kéo dài với hàng loạt ca khúc đình đám như See tình, Em Xinh, Trình và mới đây nhất là Hóa Ra. Dù luôn bị khán giả trêu chọc là nạn nhân của cộng đồng mạng dưới các đoạn clip khoe giọng, Quang Tuấn vẫn chia sẻ bản thân cảm thấy rất vui. Những nội dung ngắn này không chỉ giúp anh thoát vai, cân bằng cảm xúc sau những bộ phim kinh dị ám ảnh mà còn lan tỏa năng lượng giải trí tích cực đến với mọi người.