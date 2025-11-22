Nghệ sĩ ủng hộ hàng tỷ đồng cho người dân Đắk Lắk

Ngày 21/11, vợ chồng cầu thủ Quang Hải ủng hộ số tiền 250 triệu đồng cho 5 địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, ngập úng diện rộng gồm Phú Yên (cũ), Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

“Vợ chồng tôi xin được sẻ chia cùng đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, để khắc phục sau thiên tai. Cầu mong tất cả mọi người đều được bình an. Cầu nguyện mưa tan, nước rút thật nhanh để cuộc sống người dân bình an trở lại”, Quang Hải chia sẻ.

Mỹ Tâm đăng ảnh chụp màn ảnh số tiền 100 triệu đồng ủng hộ người dân Đắk Lắk. Tính đến hiện tại, nữ ca sĩ đã quyên góp tổng 1,5 tỷ đồng cho các tỉnh chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ trong năm nay.

Nhiều nghệ sĩ Việt chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai.

Tương tự, Hòa Minzy quyên góp thêm 100 triệu đồng chia sẻ cùng nhân dân Đắk Lắk. Cô nhắn nhủ: “Với tất cả những gì đã và đang xảy ra, mong bà con toàn tỉnh được bình an, không một ai bị bỏ lại, không một ai mất tích hay bị thương. Làm ơn hãy an toàn bà con nhé”.

Trước đó, cô góp số tiền 1,5 tỷ đồng cho đồng bào ảnh hưởng thiên tai. Cụ thể, cô gửi 500 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, 100 triệu đồng đến tỉnh Thái Nguyên, 100 triệu đồng cho Cao Bằng, 100 triệu đồng cho Huế, 100 triệu đồng cho Đà Nẵng, 300 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão bão Bualoi và 300 triệu đồng cho bà con tại tỉnh Nghệ An - nơi chịu thiệt hại từ cơn bão số 3.

Bùi Công Nam chuyển số tiền 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhằm san sẻ khó khăn với bà con quê nhà. “Thương lắm và luôn cầu chúc mọi điều bình an”, anh viết.

Trước chung kết Miss Universe 2025 tại Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại lũ lụt thông qua Ban cứu trợ Trung ương.

Chiều 20/11, ê-kíp Mùi phở công bố ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ ngay tại họp báo ra mắt phim.

Nhiều người nổi tiếng khác cùng chung tay hỗ trợ đồng bào gặp nạn như Diệp Lâm Anh (50 triệu đồng), Huỳnh Lập (50 triệu đồng), Tiktoker Tina Thảo Thi (100 triệu đồng), Phương Mỹ Chi (chưa rõ số tiền)…