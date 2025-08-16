Nghệ sĩ Phước Sang bị phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng, tình trạng hiện tại ra sao?

Diễn viên Phước Sang, 56 tuổi, vừa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Theo thông tin từ VnExpress, sáng 15/8, con trai cả của nghệ sĩ phát hiện ông bất tỉnh tại nhà riêng và lập tức chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) để cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ đã tỉnh lại nhưng chưa nói được. Bác sĩ nhận định tiên lượng của Phước Sang xấu do ông từng trải qua 3 lần đột quỵ và có tiền sử bệnh nền cao huyết áp.

Nghệ sĩ Phước Sang hồi tháng 4/2025.

Nhiều đồng nghiệp đã đến thăm hỏi Phước Sang và đăng bài cầu cho nam nghệ sĩ sớm hồi phục sức khỏe. NSND Hồng Vân viết: "Bạn ấy có nghéo tay & hứa sẽ khoẻ...Xin bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của bạn ấy một lời cầu nguyện cho bạn của chúng tôi, chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Cầu mong bạn mau khoẻ, giữ lời hứa nha bạn".

NSND Hồng Vân đã vào bệnh viện thăm Phước Sang.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Tất cả mọi người đều mong anh ấy mau khoẻ và bình an, trong đó có em nha chị và anh ơi!"

Nghệ sĩ Cát Tường bình luận: "Anh sẽ khỏe!"

Trước đó, đạo diễn Phước Sang từng trải qua 3 lần đột quỵ, lần gần nhất xảy ra vào tháng 3/2024. Những lần đột quỵ này đã để lại nhiều di chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của ông. Nam nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, từ việc đi lại, ăn uống cho đến các hoạt động cá nhân.

Bên cạnh đó, tình trạng bệnh nền cao huyết áp và tuổi tác cũng khiến việc hồi phục của ông trở nên chậm hơn, khiến các bác sĩ phải theo dõi sát sao và đưa ra các phương án chăm sóc đặc biệt để đảm bảo an toàn.

Nghệ sĩ Phước Sang tại phim trường "Làm giàu với ma 2".

Tháng 4 vừa qua, Phước Sang tham gia ghi hình bộ phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" với vai khách mời – một chủ tiệm máy ảnh, bạn của ông Nháy do Hoài Linh đảm nhận. Đoàn phim đã đưa ông đến bối cảnh quay tại TP.HCM, thời gian ghi hình kéo dài khoảng 1 ngày.

Khi đạo diễn Trung Lùn mời đóng vai này, Phước Sang ban đầu lưỡng lự do sức khỏe yếu, lo ngại sẽ ảnh hưởng tiến độ chung của đoàn. Cuối cùng, ông nhận lời tham gia vì mong muốn gặp lại người bạn thân – nghệ sĩ Hoài Linh.

Trong quá trình quay, Phước Sang đi lại còn khó khăn, cần người dìu khi lên xuống bậc cửa, nên đạo diễn Trung Lùn đã bố trí nhân viên túc trực hỗ trợ khi cần. Ngoài ra, di chứng hậu đột quỵ khiến trí nhớ của ông giảm sút, khó nhớ thoại. Trung Lùn cùng Hoài Linh đã kiên nhẫn hướng dẫn từng câu thoại để đảm bảo cảnh quay diễn ra suôn sẻ.