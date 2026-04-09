Nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong cả 'Tứ đại danh tác' màn ảnh Trung Quốc là ai?

Trong Tây du ký , đa số thần tiên đều không làm hài lòng Tôn Ngộ Không, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại được Đại Thánh kính trọng và nghe theo. Ở phiên bản năm 1986, vai diễn này được giao cho nghệ sĩ gạo cội Vương Trung Tín.

Xuất thân từ diễn viên kịch

Vương Trung Tín sinh năm 1944 trong gia đình lao động bình thường ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông có duyên với kinh kịch do ảnh hưởng từ cha mình.

Năm 18 tuổi, ông được nhận vào Trường Kinh kịch Trung Quốc để học kinh kịch. Năm 1966, sau khi tốt nghiệp, ông được nhận vào đoàn kinh kịch Thượng Hải. 4 năm sau, ông được chuyển đến đoàn kinh kịch Bắc Kinh.

Trên sân khấu kinh kịch, nhân vật để lại ấn tượng nhất trong lòng khán giả của ông là Ôn Kỳ Cửu trong The Azalea Mountain. Vương Trung Tín đã khắc hoạ hình ảnh nhân vật phản diện sắc sảo sống động. Ông cũng từng đứng chung sân khấu kinh kịch với vất nhiều diễn viên nổi tiếng như Lý Ngọc Xuân, Mã Vĩnh An, Dương Xuân Sương...

Vương Trung Tín vào vai Thái Bạch Kim Tinh trong "Tây du ký".

Năm 1986, nam nghệ sĩ đóng vai Thái Bạch Kim Tinh trong Tây du ký. Hình ảnh vị tiên với râu tóc trắng xóa, vẻ mặt hiền lành phúc hậu để lại ấn tượng với khán giả.

Trong phim, nhân vật này cũng là một vị thần tiên được nhiều người yêu thích, không phải vì chức vụ mà chính là bởi bản tính hiền lành thiện lương của ông. Vương Trung Tín được xem là đã thành công thể hiện rõ được thần thái của vị tiên này.

Tham gia cả 4 phim kinh điển

Trong số những tác phẩm văn học Trung Quốc, có 4 tác phẩm kinh điển được mệnh danh là “Tứ đại kiệt tác”, đó chính là Thuỷ Hử, Tây du ký, Tam Quốc diễn nghĩa và Hồng lâu mộng. Khi được biên kịch thành phim, những tác phẩm này đều trở thành những bộ phim kinh điển đi cùng thời đại, gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Ít ai biết, Vương Trung Tín là nam diễn viên duy nhất có cơ hội tham gia cả 4 tác phẩm kinh điển này.

Trước khi đóng Tây du ký 1986 , ông vào vai Ngô Dụng trong Thuỷ Hử năm 1983. Đến năm 1987, ông vào vai Chân Sĩ Ẩn và Đới Quyền trong Hồng lâu mộng và năm 1994 vào vai Hoa Đà, Phục Hoàn, Tần Mật trong Tam quốc diễn nghĩa.

Vương Trung Tín đóng cả 4 tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Tới năm 2000, Vương Trung Tín một lần nữa lại vào vai Thái Bạch Kim Tinh quen thuộc. Dù đất diễn của Thái Bạch Kim Tinh không nhiều nhưng đây là lại nhân vật xuyên suốt Tây du ký. Các phiên bản sau này đều không thể vượt qua được hình tượng Thái Bạch Kim Tinh của Vương Trung Tín.

Trong Hồng lâu mộng và Tam quốc diễn nghĩa, Vương Trung Tín không chỉ đảm nhận một vai diễn, các nhân vật ông thể hiện đều có màu sắc rất riêng, không hề nhầm lẫn với nhau. Ông luôn mang hồn nhân vật vào từng vai diễn, góp phần làm nên thành công cho các tác phẩm.

Suốt sự nghiệp diễn viên, Vương Trung Tín không đóng quá nhiều phim, nhưng việc ông tham gia cả 4 kiệt tác nổi tiếng cũng được xem là một may mắn ít ai có được.

Với bước đệm từ 4 tác phẩm kinh điển, song sự nghiệp của Vương Trung Tín lại khá bấp bênh. Dù có đóng góp cho nghệ thuật không nhỏ nhưng thông tin về ông lại rất ít. Những ngày cuối đời, tên tuổi của ông dần bị quên lãng.

Năm 2021, nam nghệ sĩ gạo cội qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 88 tuổi.