Nghệ sĩ Chí Trung sắp chuyển khỏi căn nhà ở số 1, Tràng Tiền

Chia sẻ của nghệ sĩ Chí Trung thu hút sự chú ý.

Sau hơn 45 năm gắn bó với căn nhà tập thể tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội, NSƯT Chí Trung mới đây cho biết anh chuẩn bị chuyển nhà. Nam nghệ sĩ đồng thời có nhu cầu chuyển nhượng một số món đồ nội thất gắn bó với không gian sống lâu năm của mình.

Chí Trung ngắn gọn thông báo: “Chuyển nhà có nhu cầu chuyển nhượng”. Theo nam nghệ sĩ, trong số những món đồ anh muốn tìm chủ mới có một chiếc sập bằng gỗ gụ và chiếc tủ hoa lan tây do chính anh vẽ thiết kế. Những món đồ này từng hiện diện trong căn nhà nhỏ, mang dấu ấn riêng của nghệ sĩ sau nhiều năm sinh sống.

Chí Trung chia sẻ anh sắp chuyển nhà nên muốn chuyển nhượng một số đồ đạc

Việc Chí Trung chuẩn bị chuyển đi gây chú ý bởi căn nhà tại số 1 Tràng Tiền từng được anh giới thiệu với công chúng như một phần ký ức đặc biệt của đời mình. Năm 2024, khi chia sẻ về nơi ở, Chí Trung cho biết mẹ anh sống tại đây từ năm 1967, còn anh chuyển về sống cùng mẹ từ năm 1978. Căn phòng ban đầu chỉ khoảng 7 m², sau nhiều lần cơi nới thành không gian khoảng 33 m2.

Căn nhà nằm trong khu tập thể cũ phía sau Nhà hát Lớn Hà Nội, có lối đi nhỏ và cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. Chí Trung từng nói anh không thể tùy ý sửa chữa do những vướng mắc về pháp lý. Với nam nghệ sĩ, đây không đơn thuần là một nơi ở mà còn là không gian lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình và hơn bốn thập niên đời sống cá nhân.

Một số hình ảnh căn nhà ở số 1, Tràng Tiền của nghệ sĩ Chí Trung

Những năm gần đây, cuộc sống của Chí Trung có nhiều thay đổi sau khi anh nghỉ hưu. Nam nghệ sĩ rời vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 2022 nhưng vẫn thỉnh thoảng tham gia phim ảnh, chương trình truyền hình và các hoạt động nghệ thuật phù hợp. Chí Trung cho biết dù đã nghỉ hưu, anh vẫn duy trì nhịp sống năng động, tự đi xe máy tới phim trường. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng, chăm sóc sức khỏe, đi du lịch và tận hưởng những thú vui đời thường.