Nghệ sĩ Bảo Bảo nguy kịch

Nhiều nghệ sĩ đang hướng sự quan tâm và cầu mong Bảo Bảo có thể vượt qua tình trạng nguy kịch.

Mới đây, NSND Hữu Quốc bất ngờ chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe của diễn viên Bảo Bảo. Theo nam nghệ sĩ, Bảo Bảo hiện đang nằm tại khoa cấp cứu Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng rất nguy kịch.

NSND Hữu Quốc cho biết các bác sĩ chẩn đoán Bảo Bảo có khả năng cao mắc viêm màng não hoặc lao màng não. Nam diễn viên hiện có biểu hiện co giật, tím tái. "Thương em lắm!", NSND Hữu Quốc viết khi kêu gọi mọi người cùng cầu mong Bảo Bảo vượt qua cơn nguy hiểm.

Theo chia sẻ của NSND Hữu Quốc, nghệ sĩ Bình Tinh và Hoàng Kim Phụng là những người đang túc trực, lo liệu mọi việc cùng gia đình Bảo Bảo. Các nghệ sĩ thuộc Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cũng chung tay hỗ trợ nam diễn viên trong lúc khó khăn. NSND Hữu Quốc cho biết chi phí điều trị rất cao trong khi hoàn cảnh gia đình Bảo Bảo còn khó khăn.

NSND Hữu Quốc chia sẻ tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Bảo Bảo

Bản thân NSND Hữu Quốc cùng nhiều nghệ sĩ đã đóng góp để hỗ trợ đồng nghiệp. Trong danh sách được anh chia sẻ có Thái Vinh ủng hộ 5 triệu đồng, Hữu Quốc ủng hộ 5 triệu đồng, Liêu Nguyễn Trí Tuệ ủng hộ 2 triệu đồng, Đình Phong, MaiKa và Thanh Hoàng Văn mỗi người 1 triệu đồng.

Bảo Bảo là gương mặt quen thuộc với khán giả sân khấu phía Nam. Anh sinh năm 1995 tại TP.HCM, xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bảo Bảo được đào tạo diễn xuất tại lò của danh hài Minh Nhí và từng gây chú ý khi giành ngôi Á quân Cười xuyên Việt 2020.

Không chỉ diễn hài, Bảo Bảo còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Anh là diễn viên trẻ của sân khấu Trương Hùng Minh, tham gia phim truyền hình, chương trình giải trí và đặc biệt gắn bó với Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Từ năm 2017, nam diễn viên đã về đoàn Huỳnh Long vừa học vừa biểu diễn.

Bảo Bảo là gương mặt quen thuộc với khán giả phía Nam

Bảo Bảo có khả năng thể hiện đa dạng, đặc biệt có tố chất ở những vai tính cách và vai hài. Anh từng xuất hiện trong các vở cải lương của Huỳnh Long, đồng thời tham gia nhiều tác phẩm tại sân khấu Trương Hùng Minh.

Đáng chú ý, hồi tháng 7/2026, Bảo Bảo từng trải qua một đợt bạo bệnh và phải điều trị khoảng nửa tháng trước khi được xuất viện. Khi đó, Bình Tinh cho biết tình trạng của anh lúc nhập viện rất nặng, gần như hôn mê và khiến mọi người lo sợ không qua khỏi. Sau điều trị, Bảo Bảo đã hồi phục và được xuất viện.

Thông tin mới nhất từ NSND Hữu Quốc một lần nữa khiến đồng nghiệp và khán giả đặc biệt lo lắng. Nhiều nghệ sĩ đang hướng sự quan tâm và cầu mong Bảo Bảo có thể vượt qua tình trạng nguy kịch.