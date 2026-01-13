Nghe như đùa: Ao cá tại Trung Quốc được cho ăn 5 tấn ớt mỗi ngày, điểm lạ chỉ lộ ra khi thu hoạch

Ao cá được cho ăn 5 tấn ớt mỗi ngày

Theo phản ánh của Jiupai News, ao cá đặc biệt nói trên nằm tại tỉnh Hồ Nam vốn là nơi được xem là một trong những "thủ phủ ăn cay" của Trung Quốc.

Ao cá do Giang Sinh, 40 tuổi, quản lý và vận hành cùng người bạn học cũ thời trung học là Khoáng Kha. Đây là mô hình nuôi cá gia đình được truyền lại từ cha ông, song cách cho cá ăn bằng ớt lại là điều hoàn toàn khác biệt so với thông thường.

Khoáng Kha cho biết ao cá rộng khoảng 10 mẫu Trung Quốc (hơn 6 hecta), nuôi hơn 2.000 con cá. "Vào những thời điểm cao điểm, chúng tôi cho cá ăn tới 5.000kg ớt mỗi ngày", anh chia sẻ với Jiupai News.

Ao cá tại Trung Quốc được cho ăn 5 tấn ớt mỗi ngày. (Ảnh: Jiupai News)

Không chỉ dừng lại ở số lượng lớn, điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn là phản ứng của đàn cá. Theo lời Khoáng Kha, ban đầu cá tỏ ra dè dặt, thậm chí tránh xa ớt. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, thói quen này thay đổi hoàn toàn.

"Giờ đây, khi chúng tôi thả cả cỏ và ớt xuống ao, cá lại chọn ăn ớt trước. Con người ăn cay thì phải uống nước, còn cá sống trong nước nên dù cay, chúng chỉ uống nhiều nước hơn mà thôi", Khoáng Kha nói.

Các loại ớt được sử dụng đều là ớt con người có thể ăn, phổ biến nhất là ớt sừng và ớt chỉ thiên. Theo những người trực tiếp nuôi cá, đàn cá ăn ớt có thân hình săn chắc hơn, vảy sáng bóng và ánh vàng rõ rệt, trong khi chất lượng thịt cũng được đánh giá là khác biệt.

Chủ ao lý giải: Cá không "cảm thấy" cay như con người

Chia sẻ với Changsha Evening News, Giang Sinh cho biết việc cá ăn ớt không hề nguy hiểm như nhiều người lo ngại. Theo ông, cá không có vị giác cay giống con người mà chủ yếu nhận biết thức ăn thông qua khứu giác.

"Ớt chứa nhiều vitamin, tương tự các loại thực vật thủy sinh mà cá vẫn ăn. Đặc biệt, capsaicin trong ớt có thể kích thích nhu động ruột, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, giúp cá phát triển nhanh hơn", Giang Sinh lý giải.

Theo người nuôi cá này, ớt còn có tác dụng xua đuổi ký sinh trùng, khiến chúng khó bám vào cơ thể cá. (Ảnh: Jiupai News)

Ngoài ra, theo người nuôi cá này, ớt còn có tác dụng xua đuổi ký sinh trùng, khiến chúng khó bám vào cơ thể cá. So với cá nuôi bằng thức ăn thông thường, cá ăn ớt được cho là có thịt mềm, đậm vị và thơm hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là nguồn cung ớt cho ao cá gần như không tạo thêm gánh nặng chi phí. Khoáng Kha cho biết phần lớn ớt được thu gom từ nông dân địa phương, chủ yếu là ớt tồn kho, khó tiêu thụ hoặc sắp hư hỏng nên giá rất rẻ, thậm chí được cho miễn phí.

Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí nuôi cá mà còn góp phần hạn chế lãng phí nông sản, trong bối cảnh nhiều nông dân gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Gây tò mò, trở thành điểm tham quan lạ lùng

Nhờ mô hình nuôi cá "ăn cay" hiếm gặp, ao cá của Giang Sinh và Khoáng Kha hiện thu hút khá nhiều người dân địa phương và du khách thành phố tới tham quan, câu cá và trải nghiệm. Câu chuyện cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước.

Nhờ mô hình nuôi cá "ăn cay" hiếm gặp, ao cá của Giang Sinh và Khoáng Kha hiện thu hút khá nhiều người dân địa phương và du khách thành phố tới tham quan.

Có người đùa rằng: "Cá bây giờ còn ăn cay hơn cả người. Có nơi, con người còn không đủ tiền mua từng ấy ớt để ăn mỗi ngày". Một tài khoản khác lại ví von: "Giống như cá đã được tẩm ướp sẵn. Chỉ cần thêm tiêu Tứ Xuyên, gừng, tỏi và hành lá là có thể nấu ngay".

Từ một ao cá bình thường, câu chuyện "cá ăn ớt" đã trở thành hiện tượng mạng, khiến không ít người vừa tò mò, vừa không khỏi bật cười trước sự sáng tạo đầy bất ngờ của người nuôi cá nơi xứ Hồ Nam.

