Nghề mới đang cực hot:  "Bảo mẫu vàng" song ngữ thu nhập 70 triệu/tháng, càng lớn tuổi càng đắt giá

Khi nguyệt tẩu rời đi sau tháng ở cữ, em bé vẫn cần người chăm suốt ba năm đầu đời. Đó là chỗ của dục nhi tẩu và dục anh sư, nghề được xem là có tuổi nghề dài nhất và ổn định nhất trong cả chuỗi nghề mẹ và bé.

Trong loạt bài về kinh tế bầu bạn, nguyệt tẩu và thôi nhũ sư đều là những nghề gắn với tháng đầu tiên sau sinh. Nhưng khi tháng ở cữ kết thúc và nguyệt tẩu rời đi, câu hỏi tiếp theo của nhiều gia đình Trung Quốc là: Ai sẽ chăm em bé trong những năm sau đó?

Người trả lời cho câu hỏi ấy là dục nhi tẩu, tiếng Trung là 育儿嫂, và phiên bản chuyên nghiệp hơn của nó là dục anh sư, tức 育婴师, những người chuyên chăm sóc và nuôi dạy trẻ từ 0 đến 3 tuổi.

Đây là mắt xích thứ tư khép lại chuỗi nghề mọc lên quanh một em bé, và xét về độ bền thì lại là mắt xích đáng chú ý nhất.

Lương theo bậc, và một tuổi nghề dài hơn hẳn nguyệt tẩu

Trước hết cần phân biệt hai cái tên thường bị dùng lẫn. Dục nhi tẩu nghiêng về dịch vụ gia đình, là người sống cùng nhà chăm trẻ, lo ăn uống, ngủ nghỉ, chơi tương tác và đôi khi làm thêm việc nhà nhẹ. Dục anh sư là phiên bản được chuẩn hóa và cấp chứng chỉ nghề của nhà nước, tập trung vào chăm sóc và giáo dục sớm cho trẻ 0 đến 3 tuổi, gần như không đụng đến việc nhà. Nói cách khác, dục anh sư là nấc chuyên nghiệp hóa của dục nhi tẩu.

Thu nhập của nghề này được chia theo bậc rất rõ. Theo tổng hợp mức giá dịch vụ trên các nền tảng gia chính Trung Quốc năm 2026, dục nhi tẩu làm ca ngày từ 8 đến 10 tiếng nhận khoảng 6.000 đến 9.000 tệ mỗi tháng, tức chừng 22 đến 32 triệu đồng; ở cùng nhà nhưng không trông đêm là 8.000 đến 12.000 tệ; còn ở cùng nhà kiêm trông ngủ ban đêm, vất vả nhất, lên tới 10.000 đến 15.000 tệ.

Người mới vào nghề đứng ở nhóm dưới, còn dục nhi tẩu cao cấp hay "vàng" thì vượt 15.000 tệ. Số liệu của một công ty gia chính lớn ở Bắc Kinh cho thấy phần đông dục nhi tẩu cao cấp tại thủ đô có lương rơi vào khoảng 8.000 đến 15.000 tệ, và nhóm trên 15.000 tệ tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng nhu cầu tăng đều.

Điểm khiến nghề này khác biệt so với nguyệt tẩu nằm ở tuổi nghề. Nguyệt tẩu có đơn giá cao nhưng cửa sổ làm việc ngắn, cường độ trực đêm khắc nghiệt và bị giới hạn tuổi rõ rệt, qua tuổi 45 đã khó nhận đơn. Ngược lại, dục nhi tẩu và nhất là dục anh sư làm theo hợp đồng dài từ nửa năm đến ba năm, gần như không có quãng trống giữa các đơn, và tuổi nghề kéo dài hơn nhiều, người ngoài 50 vẫn được ưa chuộng nếu có kinh nghiệm và kỹ năng.

Chính vì thế, xét về thu nhập cả năm, một dục anh sư ổn định hoàn toàn có thể ngang bằng, thậm chí vượt nguyệt tẩu, mà không phải đánh đổi bằng sức khỏe theo kiểu thức trắng đêm liên tục. Đây là nghề của con rùa bền bỉ trong cả chuỗi nghề mẹ và bé.

Vì sao "bảo mẫu vàng" biết ngoại ngữ lại đắt như thế

Câu trả lời nằm ở một thang giá trị rất rõ ràng, nơi mỗi lớp kỹ năng cộng thêm lại đẩy lương lên một bậc. Ở lớp nền là chăm sóc cơ bản: cho ăn, tắm rửa, làm đồ ăn dặm đơn giản, tương ứng mức 7.000 đến 12.000 tệ theo dữ liệu của một hãng gia chính lớn tại Bắc Kinh. Khi cộng thêm giáo dục sớm khoa học, huấn luyện vận động tinh và các bài kích thích phát triển, lương nhảy lên 12.000 đến 16.000 tệ.

Còn nếu có thêm phương án giáo dục cá nhân hóa, quản lý dinh dưỡng cho trẻ dị ứng hay chăm trẻ sinh non, mức lương vượt 16.000 tệ, và người có nền tảng y tế có thể chạm ngưỡng 18.000 tệ trở lên. Cũng theo hãng này, dục nhi tẩu biết song ngữ có lương khởi điểm từ 12.000 tệ, còn người mười năm kinh nghiệm hoặc có chứng chỉ giáo dục sớm quốc tế như Montessori có thể đạt 16.000 đến 20.000 tệ, tức khoảng 58 đến 72 triệu đồng, ngang ngửa nguyệt tẩu vàng. Trên các trang tuyển bảo mẫu, không hiếm tin gia đình khá giả tìm dục nhi tẩu biết tiếng Anh để vừa chăm vừa đưa đón và kèm con học, sẵn sàng trả 10.000 đến 15.000 tệ với lời nhắn thẳng thừng rằng nếu đủ chuyên nghiệp thì ngân sách không phải vấn đề.

Đằng sau mức giá đó là một làn sóng chuyên nghiệp hóa đang làm thay đổi diện mạo nghề. Theo Quang Minh Nhật Báo, ngày càng nhiều người trẻ thế hệ sau năm 2000, tốt nghiệp các ngành điều dưỡng hay chăm sóc trẻ, chọn vào nghề dục anh sư và mang theo tư duy nuôi con khoa học, biến công việc từ chỗ "trông trẻ" thành một nghề có chuẩn mực và hàm lượng chuyên môn.

Nhu cầu thị trường phía sau là rất lớn, cũng theo Quang Minh Nhật Báo, Trung Quốc hiện có khoảng 30 triệu trẻ dưới 3 tuổi, hơn một phần ba gia đình có nhu cầu thuê dịch vụ chăm trẻ chuyên nghiệp, trong khi khoảng trống nhân lực dục anh sư chuyên nghiệp lên tới 1 đến 1,5 triệu người, tỷ lệ vị trí bị bỏ trống tới 43,2%, và số người có chứng chỉ chưa đầy 30%. Chính sự khan hiếm ở nhóm vừa biết nuôi con khoa học vừa có kỹ năng sơ cứu và chăm trẻ đặc biệt là thứ giữ cho lương nhóm cao cấp luôn ở trên đỉnh.

Hướng đi bền cho phụ nữ trung niên, và cái bẫy "có chứng chỉ là lương cao"

Với phụ nữ trung niên, đây có lẽ là nghề đáng cân nhắc bậc nhất trong cả loạt bài về kinh tế bầu bạn, vì hai lẽ. Thứ nhất, nó có tuổi nghề dài và ổn định, không đẩy người ta ra rìa khi qua tuổi 45 như nguyệt tẩu, mà càng nhiều kinh nghiệm càng có giá, phù hợp với chặng đường nghề nghiệp lâu dài. Thứ hai, nó là nấc chuyển tự nhiên cho những người đã ở trong ngành: một nguyệt tẩu hoàn toàn có thể học thêm để chuyển sang dục anh sư, vì kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh vốn liên thông, chỉ cần bổ túc thêm về làm đồ ăn dặm, giáo dục sớm 0 đến 3 tuổi, huấn luyện tích hợp cảm giác và rèn nếp cho trẻ, rồi thi lấy chứng chỉ dục anh sư do cơ quan nhân lực xã hội cấp. So với nguyệt tẩu, dục anh sư có lộ trình dài hơi hơn, được chính sách phát triển dịch vụ giữ trẻ hậu thuẫn, nên đáng để đầu tư nghiêm túc.

Nhưng có một cái bẫy nhận thức mà người muốn vào nghề cần tránh: Chứng chỉ không đồng nghĩa với lương cao. Bản thân các trang trong ngành cũng thừa nhận đào tạo chỉ dạy được lý thuyết nền và thao tác chuẩn, còn người thật sự kiếm được nhiều là người ngoài kỹ năng chăm sóc còn có năng lực xử lý tình huống khẩn cấp, giao tiếp tốt và thích ứng được với nếp sống của từng gia đình. Quanh nghề cũng mọc lên đủ loại quảng cáo đào tạo cấp tốc, tặng kèm mẫu kịch bản phỏng vấn, dùng giá rẻ để dụ học viên rồi thổi phồng bằng cấp.

Nguyên tắc an toàn vẫn giống mọi nghề khác trong loạt: chứng chỉ có giá trị là chứng chỉ bậc kỹ năng nghề do cơ quan nhân lực xã hội công nhận và tra cứu được, còn tay nghề thật thì phải tích lũy qua nhiều năm chứ không nằm trong một khóa học vài ngày.

Câu chuyện dục nhi tẩu và dục anh sư vì thế khép lại cụm nghề mẹ và bé bằng một thông điệp lạc quan hơn các bài trước. Trong nền kinh tế bầu bạn, đây là nghề mà kỹ năng chăm sóc của phụ nữ không chỉ được trả giá cao nhất thời mà còn có thể trở thành một sự nghiệp bền vững, có bậc thang đi lên và không bị tuổi tác đào thải. Với những người chịu học hỏi và nâng cấp bản thân, từ một người biết chăm trẻ thành một người nuôi dạy trẻ có chuyên môn, cánh cửa của nghề này mở rộng hơn và ở lại lâu hơn hầu hết các nghề chăm sóc khác.