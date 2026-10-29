Nghề lạ ở Trung Quốc: Cãi nhau và chia tay giúp khách hàng, chi phí 200.000 đồng

Với khoảng 194.000 đồng, khách hàng tại Trung Quốc có thể thuê một người đàn ông gọi điện tranh luận hoặc khuyên nhủ người khác thay mình.

Từ cuối tháng 6/2026, một người đàn ông 56 tuổi họ Khổng bắt đầu xuất hiện trên đường phố quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), với tấm biển quảng cáo dịch vụ “tranh luận hộ người khác”. Trên biển có mã QR WeChat để khách hàng liên hệ tư vấn chi tiết.

Theo Jimu News ngày 23/9, ông Khổng cung cấp nhiều dịch vụ, từ tranh luận, chia tay đến hàn gắn mối quan hệ thay người khác. Khách hàng phải trả 50 NDT (khoảng 194.000 đồng) cho dịch vụ trực tuyến. Nếu muốn ông đến tận nhà tại Quảng Châu, mức phí sẽ tăng lên là 188 NDT (khoảng 729.000 đồng). Theo giới thiệu của ông, dịch vụ không giới hạn thời lượng.

Người đàn ông 56 tuổi họ Khổng quảng cáo dịch vụ tranh luận hộ trên đường phố Quảng Châu, Trung Quốc (Ảnh: Jimu News)

Một video ghi lại hình ảnh người đàn ông này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, cách ông thực hiện công việc khiến nhiều người tò mò về bản chất của dịch vụ.

Cuộc gọi 11 phút và lời tuyên bố đã chiến thắng

Để tìm hiểu thực tế, phóng viên Jimu News đã trực tiếp thử nghiệm dịch vụ. Phóng viên đưa ra tình huống giả định về việc một đồng nghiệp nói xấu người khác sau lưng, sau đó cung cấp số điện thoại của người được cho là có mâu thuẫn.

Khi cuộc gọi được kết nối, ông Khổng không lớn tiếng hay sử dụng lời lẽ công kích. Thay vào đó, ông nhẹ nhàng khuyên nhủ người ở đầu dây bên kia rằng các đồng nghiệp nên giúp đỡ lẫn nhau và không nên nói xấu người khác sau lưng.

Cuộc gọi kéo dài 11 phút, với giọng điệu ôn hòa như một cuộc trò chuyện thông thường. Thay vì tranh luận gay gắt để bảo vệ quan điểm của khách hàng, ông chủ yếu khuyên đối phương giữ hòa khí và tránh gây tổn thương cho người khác.

Ông Khổng cũng giải thích rằng dịch vụ của mình không đồng nghĩa với việc chửi bới hay xúc phạm người khác. Theo ông, những hành vi này có thể vi phạm pháp luật và dẫn đến việc bị xử lý.

Điều đáng chú ý xảy ra sau khi cuộc gọi kết thúc. Ông Khổng sẽ gửi cho khách hàng nhật ký cuộc gọi, đồng thời tuyên bố mình đã “thắng cuộc tranh luận”. Sau đó, ông không tiếp tục trả lời tin nhắn.

Tình huống này đặt ra câu hỏi về tiêu chí đánh giá hiệu quả của dịch vụ. Khi cuộc gọi không có màn đối đáp gay gắt và người được gọi cũng không thể hiện rõ việc thay đổi quan điểm, việc xác định bên nào chiến thắng không hề đơn giản.

Theo chia sẻ của ông Khổng, sau khi video về mình lan truyền, nhiều người đã kết bạn với ông qua WeChat. Một số khách hàng đề nghị ông chửi bới người khác, đòi nợ hoặc thậm chí tham gia đánh nhau. Ông cho biết mình đã từ chối những yêu cầu này vì cho rằng chúng vi phạm pháp luật.

Dịch vụ tranh luận thuê và ranh giới pháp lý

Dịch vụ thuê người tranh luận hoặc xúc phạm người khác không phải hiện tượng mới tại Trung Quốc. Các báo cáo truyền thông năm 2019 từng ghi nhận nhiều dịch vụ tương tự trên các sàn thương mại điện tử, với mức giá dao động từ 1 đến 99,9 NDT (khoảng gần 3.900-387.000 đồng).

Một số người bán tính phí theo phút, cung cấp dịch vụ bằng tiếng Phổ thông hoặc tiếng Tứ Xuyên, thậm chí cam kết hoàn tiền nếu khách hàng không giành chiến thắng. Một số dịch vụ khác nhận gọi điện liên tục để quấy rối người được chỉ định.

Năm 2012, hai thanh niên tại Thâm Quyến cũng từng dựng biểu ngữ ở khu vực trung tâm thành phố để quảng cáo dịch vụ tranh luận thuê. Họ tính phí 5 NDT (khoảng 19.000 đồng) cho một lần tranh luận hoặc 10 NDT (khoảng 39.000 đồng) cho ba lần, với điều kiện chỉ sử dụng lời nói, không dùng bạo lực.

So với những dịch vụ trực tiếp công kích người khác, ông Khổng khẳng định hoạt động của mình hướng đến mục đích giải quyết xung đột. Tuy nhiên, việc khách hàng trả tiền để một người xa lạ can thiệp vào mâu thuẫn cá nhân vẫn đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế.

Theo Jimu News, ông Phó Kiến, giám đốc Công ty Luật Hà Nam Zejin, cho rằng việc thuê người đứng ra tranh luận thay mình có thể vi phạm trật tự công cộng và chuẩn mực đạo đức, khiến giao dịch không có hiệu lực pháp lý. Nếu quá trình cung cấp dịch vụ phát sinh hành vi lăng mạ hoặc cố ý gây thương tích, các bên liên quan có thể phải chịu trách nhiệm tùy theo tính chất vụ việc.

Nguồn: Baidu, Weixin

Hân Ly