Nghe cuộc gọi có nội dung này, hãy tắt máy ngay lập tức

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ số thuê bao lạ, chỉ kêu chuông rồi ngắt hoặc khi bắt máy thì đầu dây bên kia im lặng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật, song phổ biến hơn là chiêu trò của các đối tượng xấu. Chúng thường sử dụng thiết bị điều khiển tự động, tạo ra hàng triệu cuộc gọi ngẫu nhiên đến các thuê bao di động. Các số điện thoại này thường được ngụy trang rất tinh vi, gần giống với mã vùng trong nước, khiến người dùng lầm tưởng là cuộc gọi thông thường. Khi người nhận vì tò mò gọi lại, tiền trong tài khoản sẽ bị trừ.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi nhá máy hoặc im lặng để tránh mất tiền oan. (Ảnh minh hoạ)

Không dừng lại ở đó, thủ đoạn này còn giúp kẻ gian xác minh số thuê bao đang hoạt động, phân loại đối tượng người dùng để phục vụ cho các kịch bản lừa đảo sau này. Nghiêm trọng hơn, một số trường hợp còn bị ghi âm giọng nói, từ đó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả danh trong những cuộc gọi lừa đảo tiếp theo.

Để phòng tránh rủi ro mất tiền và lộ lọt thông tin cá nhân, Công an tỉnh khuyến cáo:

- Người dân cần cảnh giác tối đa với các cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt là số quốc tế. Lưu ý, cuộc gọi quốc tế thường hiển thị dấu “+” hoặc “00” ở đầu, sau đó hai số tiếp theo không phải “84” (mã nước Việt Nam).

- Nếu không có nhu cầu, người dùng nên liên hệ nhà mạng để khóa dịch vụ gọi/nhắn tin quốc tế.

- Có thể đăng ký dịch vụ tự động chặn các cuộc gọi không có tín hiệu hội thoại. Ví dụ, nếu sau 5 giây kết nối mà đầu dây bên kia vẫn im lặng, hệ thống sẽ tự động ngắt để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Cơ quan Công an khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc gọi điện theo số điện thoại đường dây nóng của Công an Điện Biên 0335.272727 khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.