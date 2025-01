Ngày 9 tháng 1, theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ông Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, đã bị lực lượng công an bắt giữ do có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Sự việc được phát hiện vào sáng cùng ngày, khi Công an TP Vinh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ nhiều người liên quan đến việc mua bán ma túy tại huyện Hưng Nguyên, trong đó có ông Mùa Bá Vừ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ ít nhất 34 bánh được bọc kỹ bằng nilon nghi là heroin.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Báo Nghệ An

Ông Vừ trước đây đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã và mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND xã Na Ngoi hai năm trước đây, tờ VnExpress cho hay.

Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đang trong chiến dịch truy quét nhiều đối tượng buôn ma túy tại Hưng Nguyên, nằm trong đường dây mua bán chất ma túy xuyên quốc gia.

Hiện tại, huyện Kỳ Sơn đang tiến hành các biện pháp pháp lý để tạm đình chỉ công tác của ông Vừ, trong khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ, báo Lao Động đưa tin.