Ập vào nhà nghỉ Bảo Trâm và quán cà phê Hữu Tình, công an phát hiện 'bí mật' của 4 cặp nam nữ

Dò tìm trên mạng “ảo”

Thông qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước nắm được thông tin về hoạt động mại dâm tại khu vực xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

Tuy nhiên để thu thập thông tin và quy luật hoạt động của các đối tượng thì rất khó, vì hầu hết mọi giao dịch, môi giới, điều gái mại dâm… chỉ thực hiện trong các hội, nhóm kín trên mạng xã hội và bằng những nick ảo (tài khoản không chính chủ).

Các trinh sát hình sự xã Thanh Lương đã vận dụng nhiều biện pháp công tác và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thị xã Bình Long, tập trung trinh sát xác minh đến giữa tháng 12/2024 đã nắm được cơ bản thông tin, tài liệu về các đối tượng trong đường dây hoạt động mại dâm.

Thiếu tá Trần Văn Thái, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Do các đối tượng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ và có sự đề phòng, đối phó với Công an rất cao nên chúng tôi phải diễn nhiều vai để xâm nhập, từ đó lần tìm ra các đối tượng nghi vấn để đấu tranh”.

Xâu chuỗi các thông tin thu thập được và phối hợp với Công an thị xã Bình Long cùng với đơn vị nghiệp vụ xác minh, đánh giá tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định những hoạt động mại dâm đều có liên quan đến nhà nghỉ Bảo Trâm, tọa lạc tại ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long. Ngay sau đó, phương án triệt xóa được ban lãnh đạo đơn vị phân công các lực lượng triển khai thực hiện.

Một dãy phòng trọ trong khu Nhà nghỉ Bảo Trâm. Ảnh: CA Bình Phước

Bắt quả tang đối tượng “thật”

Thượng tá Trần Văn Duẩn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình, Công an tỉnh cho biết: Nhận thấy thời cơ triệt phá đường dây mại dâm đã đến, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp Công an thị xã Bình Long chia thành 4 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 2 địa điểm: Nhà nghỉ Bảo Trâm và quán cà phê Hữu Tình, tại khu vực cầu Cần Lê, thuộc xã Thanh Lương. Tại nhà nghỉ Bảo Trâm, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm trong các phòng nghỉ số 05, 06, 07 và 08”.

4 gái bán dâm bị bắt quả tang tại các phòng số 05, 06, 07 và 08.

Qua làm việc nhanh, 02 gái bán dâm tại Phòng số 05 và số 07 khai nhận đã thực hiện hành vi bán dâm qua sự điều hành của Trịnh Công Phương, 41 tuổi, là chủ nhà nghỉ Bảo Trâm thông qua mạng xã hội, điện thoại để liên hệ. Giá bán dâm từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/người/lượt, nếu khách qua đêm thì giá 2.000.000 đồng/người/lượt.

Tham gia giúp sức đưa đón gái mại dâm đến nhà nghỉ Bảo Trâm để bán dâm cho khách còn có Châu Thanh Trúc, 47 tuổi, thường trú, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh”.

Bà Lê Thị Tý, 68 tuổi (chủ nhà nghỉ Bảo Trâm, đồng thời là mẹ ruột Phương) biết việc các đối tượng mua bán dâm tại nhà nghỉ do mình làm chủ, quản lý nhưng vẫn chứa chấp nhằm thu lợi từ việc cho các đối tượng mua bán dâm thuê phòng nghỉ số tiền 50.000 đồng/lượt.

Đối với 02 gái bán dâm tại Phòng số 06 và số 08 khai nhận đã thực hiện hành vi bán dâm qua sự điều hành của Nguyễn Văn Toản, 34 tuổi, trú xã Thanh Lương, thị xã Bình Long và Lang Thị Hà, 34 tuổi, trú Thôn Vàn Thung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá là chủ và nhân viên quán cà phê “Hữu Tình” thuộc xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

Theo đó Toản và Hà là người trực tiếp sử dụng mạng xã hội, điện thoại để liên hệ với khách có nhu cầu mua dâm và điều nhân viên nữ phục vụ trong quán cà phê của mình đến bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Bảo Trâm.

Giá mua bán dâm giao động từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/người/lượt, qua đêm giá 2.000.000 đồng, tuỳ vào thoả thuận của gái bán dâm với khách.

Với những tài liệu, chứng cứ phạm tội thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TX Bình Long đã thực hiện thủ tục bắt giữ các đối tượng: Trịnh Công Phương, Lê Thị Tý, Nguyễn Văn Toản, Lang Thị Hà và Châu Thanh Trúc.