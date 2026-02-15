Nghệ An: Làng nấu mật mía xã Nghĩa Hành tất bật ngày giáp Tết Hà Thuỷ | 15/02/2026 23:59 Báo lỗi cho Soha Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các làng nấu mật mía ở xã Tân Hương cũ, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An lại nhộn nhịp ngày đêm đỏ lửa, cho ra những giọt mật mía thơm ngon. Những ngày cuối năm, các xóm Châu Nam, Tân Lâm, Hùng Thịnh và Môn Sơn, xã Nghĩa Hành trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Dọc theo đường Hồ Chí Minh, khói bếp, ánh lửa từ những lò nấu mật hòa quyện cùng mùi mía chín. Anh Lê Văn Sơn, chủ lò nấu mật Thông Mai, với hơn 20 năm gắn bó cùng nghề cho biết, thời điểm từ tháng 11 đến tháng 12 âm lịch là mùa cao điểm, công suất làm việc tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhờ có máy ép mía nên năng suất ép mía nhanh, nhiều hơn. Các lao động thay nhau ép mía, canh lửa, đảo mật không ngơi tay để kịp những đơn hàng cuối năm. Mỗi ngày, lò có thể ép 7-10 tấn mía tươi, nấu ra 500-650 lít mật thành phẩm. Giá bán hiện nay 23.000 – 25.000 đồng/lít. Mật được đóng thành những chai 1l, 5l, hoặc bán theo thùng phuy. Để cho ra đời một mẻ mật mía sánh mịn, vàng óng, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ khâu chọn mía già, thân chắc, nhiều nước, đến ép lấy nước, đun sôi, vớt bọt liên tục rồi cô đặc, đóng chai. Mật mía Nghĩa Hành không chỉ phục vụ người dân khu vực lân cận mà còn được thương lái thu mua, phân phối đi nhiều tỉnh, phục vụ nhu cầu làm bánh và chế biến các món ăn truyền thống dịp Tết. Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết, làng nghề nấu mật mía góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Chính quyền địa phương luôn khuyến khích bà con bảo tồn nghề truyền thống, đồng thời từng bước hỗ trợ quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm để mật mía Nghĩa Hành. Hà Thủy Tags làng nghề Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nghe-an-lang-nau-mat-mia-xa-nghia-hanh-tat-bat-ngay-giap-tet-a614637.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha