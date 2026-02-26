Năm 2026, ngày vía thần Tài rơi vào thứ Năm ngày 26/2 dương lịch, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Đây là một trong những dịp được nhiều người làm ăn, kinh doanh đặc biệt quan tâm. Theo quan niệm dân gian, ngày này mang ý nghĩa cầu tài lộc, khởi đầu thuận lợi cho công việc buôn bán, đầu tư trong cả năm. Không ít gia đình chuẩn bị mâm cúng, mua vàng hoặc thực hiện các nghi thức mang tính biểu tượng với mong muốn một năm hanh thông, suôn sẻ.

Bên cạnh phong tục mua vàng lấy may vốn đã quen thuộc từ nhiều năm nay, vài năm trở lại đây xuất hiện thêm những hình thức “lấy vía” đầu năm như gửi tiết kiệm, chuyển khoản với số tiền được cho là “đẹp”, hoặc bỏ tiền vào heo đất trong ngày vía thần Tài.

Ngày vía thần Tài nên bỏ heo bao nhiêu tiền? (Ảnh: Nhật Thùy)

Bỏ heo lấy may trong ngày vía thần Tài

Theo quan niệm dân gian, việc bỏ tiền vào heo đất trong ngày vía thần Tài 2026 mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Số tiền cụ thể tùy thuộc vào điều kiện tài chính và mong muốn của mỗi người. Trên mạng xã hội gần đây, nhiều người chia sẻ, họ chọn cách "lấy vía” bằng các con số được cho là mang ý nghĩa phong thủy.

Chẳng hạn, 68.000 đồng được giải thích là “sinh lộc”, 168.000 đồng là “phát lộc”, 888.000 đồng tượng trưng cho sự phát triển, còn 1.680.000 đồng được gọi là “nhất lộ phát”. Nhiều người chọn những con số này làm số tiền bỏ vào heo đất trong ngày mùng 10 tháng Giêng để “lấy vía” đầu năm.

Vì sao những con số trên được dân gian ưa chuộng?

Theo nghiên cứu lý học phương Đông, cách hiểu “68 là lộc phát” hay “168 là nhất lộc phát” chỉ xuất hiện khoảng 20 năm trở lại đây và bắt nguồn từ thị trường sim điện thoại. Để tăng giá trị cho các dãy số dễ nhớ, người bán đã gán cho chúng những ý nghĩa liên quan đến tài lộc dựa trên cách đọc âm gần nghĩa.

Tương tự, quan niệm kiêng số 4 vì cho là “tử” hay số 7 là “thất” cũng xuất phát từ lối đọc âm hiện đại, không nằm trong hệ thống lý học cổ truyền.

Trong hệ thống lý học Đông phương như Kinh Dịch, Ngũ hành hay hệ thống sao không tồn tại khái niệm “số phong thủy” theo kiểu luận âm nôm như hiện nay. Các con số chủ yếu mang tính thứ tự, biểu trưng trong cấu trúc học thuật, chứ không phải là những mật mã tài lộc được hiểu theo cách chơi chữ.

Ví dụ, số 4 trong Hán tự đọc là “tứ”, hoàn toàn khác với “tử”. Việc đồng nhất hai khái niệm này là sai lệch về ngữ nghĩa. Tương tự, cách gán 68 thành “lộc phát” hay 168 thành “nhất lộc phát” phản ánh mong muốn chủ quan của con người nhiều hơn là cơ sở phong thủy chính thống.

Vì vậy, việc bỏ 68 nghìn đồng, 168 nghìn đồng hay bất kỳ con số nào vào heo đất trong ngày vía thần Tài chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần, không phải dựa trên nguyên lý phong thủy.

Các chuyên gia cho rằng, nếu lựa chọn con số như 168.000 đồng giúp bạn cảm thấy vui vẻ, có động lực tích cực trong năm mới thì điều đó không sai. Tuy nhiên, cần hiểu đây là hành động mang tính biểu tượng, tạo tâm lý khởi đầu thuận lợi, chứ không phải yếu tố quyết định tài lộc.

Trên thực tế, tài chính của mỗi người phụ thuộc vào kế hoạch quản lý tiền bạc, năng lực làm việc và khả năng kiểm soát rủi ro. Nếu việc bỏ tiền vào heo đất trong ngày mùng 10 tháng Giêng trở thành động lực để tiết kiệm hơn, chi tiêu có kế hoạch hơn thì đó là ý nghĩa tích cực nhất mà phong tục này mang lại.

Nếu không quá đặt nặng con số, mỗi người hoàn toàn có thể bỏ vào heo đất một khoản tiền phù hợp với điều kiện của mình, miễn cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Nhiều người cũng quan niệm rằng bỏ tiền lẻ, tiền xu hoặc tiền giấy mệnh giá nhỏ, thậm chí tiền mới vào heo đất sẽ mang lại may mắn và tài lộc. Heo đất nên được đặt ở nơi trang trọng, sạch sẽ trong nhà để tạo cảm giác tôn trọng và nhắc nhở về kế hoạch tích lũy.

Đến cuối năm, khi mở heo đất, số tiền này có thể được sử dụng để đầu tư, mua sắm hoặc làm việc thiện. Dù dùng vào mục đích nào, việc tích lũy từ đầu năm vẫn là một cách quản lý tài chính mang tính thực tế.

Mua gì trong ngày vía thần Tài 2026?

Dưới đây là những món hàng mà nhiều người trong ngày vía thần Tài 2026 để cầu tài lộc đầy nhà và may mắn cả năm:

Mua vàng, bạc

Khi nhắc đến câu hỏi ngày vía thần Tài 2026 nên mua gì, vàng gần như luôn là lựa chọn đầu tiên. Vàng từ lâu được xem là biểu tượng của tài sản, sự bền vững và giá trị tích lũy lâu dài. Việc mua vàng trong ngày này mang ý nghĩa cầu mong tiền bạc hanh thông, công việc thuận lợi suốt năm.

Người dân thường chọn vàng miếng SJS, vàng thỏi, nhẫn trơn hoặc nhẫn kim tiền. Tùy điều kiện tài chính, mỗi người có thể mua số lượng phù hợp để lấy may đầu năm.

Theo quan niệm dân gian, 1 chỉ vàng mang ý nghĩa cầu lộc, 2 chỉ cầu phát và 5 chỉ cầu tài. Tuy vậy, mua nhiều hay ít không quan trọng bằng sự thành tâm và phù hợp với khả năng chi tiêu. Việc chi tiêu vượt quá khả năng tài chính chỉ để chạy theo tâm lý đám đông là điều không được khuyến khích.

Ngoài vàng miếng, nhiều người lựa chọn trang sức vàng trong ngày vía thần Tài. Trang sức như nhẫn, dây chuyền hoặc vòng tay vàng vừa mang ý nghĩa tượng trưng, vừa có giá trị sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Với những người không có nhu cầu tích trữ vàng, trang sức là giải pháp dung hòa giữa yếu tố phong tục và nhu cầu cá nhân. Đây cũng là cách để tài sản được sử dụng linh hoạt thay vì chỉ cất giữ.

Người dân xếp hàng đi mua vàng ngày vía thần Tài. (Ảnh: Công Hiếu)

Không phải ai cũng có điều kiện mua vàng. Trong trường hợp đó, đồ mạ vàng là một gợi ý phù hợp trong ngày vía thần Tài 2026. Các vật phẩm như lá bồ đề mạ vàng, tượng thần Tài hay linh vật phong thủy mang tính tượng trưng cao, chi phí vừa phải và dễ trưng bày.

Những món đồ này thường được đặt tại bàn làm việc, quầy thu ngân hoặc không gian sinh hoạt chung với mong muốn tạo cảm giác an tâm, thu hút năng lượng tích cực trong công việc.

Bạc cũng là lựa chọn được nhiều người cân nhắc. Theo quan niệm dân gian, bạc gắn với ý nghĩa tích lũy và sự sung túc lâu dài. Nhẫn bạc, vòng bạc hoặc miếng bạc nhỏ có giá thành phù hợp, dễ mua.

Với nhiều gia đình, việc mua bạc trong ngày mùng 10 tháng Giêng mang ý nghĩa khởi đầu tiết kiệm và quản lý tài chính chặt chẽ hơn trong năm mới.

Trên thị trường có nhiều sản phẩm phù hợp với giới trẻ, dân văn phòng và những người muốn mua vàng lấy may nhưng không cần chi quá nhiều tiền. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Vật phẩm phong thủy

Mèo thần Tài là vật phẩm quen thuộc khi nhắc đến ngày vía thần Tài. Thường được đặt tại quầy bán hàng, cửa ra vào hoặc bàn làm việc, hình tượng mèo giơ tay trái theo quan niệm phong thủy tượng trưng cho việc chiêu tài, hút khách và mang lại sự hanh thông trong buôn bán.

Ưu điểm của mèo thần Tài là giá hợp lý, dễ trưng bày và phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Heo đất từ lâu đã gắn với hình ảnh tiết kiệm và sung túc. Trong ngày vía thần Tài 2026, việc mua heo đất mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm quản lý chi tiêu tốt hơn, biết dành dụm và tích lũy lâu dài.

Nhiều gia đình đặt heo đất trong nhà như một lời nhắc nhở về kỷ luật tài chính. Hành động nhỏ nhưng có thể tạo thói quen tích cực về tiết kiệm.

Ngoài vàng và các vật phẩm kim loại quý, cây phát tài cũng là lựa chọn phổ biến trong ngày vía thần Tài. Loại cây này tượng trưng cho sự thịnh vượng, sinh sôi và phát triển bền vững.

Việc đặt cây phát tài tại nhà hoặc nơi làm việc giúp không gian thêm sinh khí, đồng thời mang ý nghĩa cầu mong công việc thuận lợi, dòng tiền ổn định trong năm mới.

Các hoạt động trong ngày vía thần Tài 2026 như mua vàng, bỏ tiền vào heo đất hay lựa chọn vật phẩm phong thủy đều mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là yếu tố quyết định tài lộc. Điều quan trọng không nằm ở con số cụ thể hay giá trị vật chất, mà ở cách mỗi người xây dựng kế hoạch tài chính, làm việc hiệu quả và quản trị rủi ro trong suốt năm.

(Tổng hợp)