Ngay tuần tới, FLC sẽ đón tin vui lớn sau khi ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại ghế Chủ tịch Tập đoàn

Dương Dương |

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực FLC cho biết, Tập đoàn FLC chuẩn khởi công dự án quy mô 500 ha tại Đak Đoa, Gia Lai.

Tại một sự kiện do Tập đoàn FLC tổ chức ở Gia Lai sáng 27/3, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực FLC cho biết, Tập đoàn FLC chuẩn khởi công dự án quy mô 500 ha tại Đak Đoa, Gia Lai. Đây là một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, sân golf 36 hố, trung tâm hội nghị, giải trí với mục tiêu thu hút du khách từ các thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

Ngay tuần tới, FLC sẽ đón tin vui lớn sau khi ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại ghế Chủ tịch Tập đoàn - Ảnh 1.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực FLC

Theo bà Dung, Tập đoàn FLC lựa chọn Đak Đoa bởi khu vực này có vị trí giao thông thuận lợi, điểm kết nối chiến lược trong phát triển vùng - từ vùng biển lên cao nguyên. Đồng thời, sẽ chủ động kết nối hàng không, mở ra đường bay phù hợp và phối hợp với các đơn vị lữ hành quốc tế để tạo nguồn khách.

Chính thức lên tiếng về dự án 500ha với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC sau 4 năm vắng bóng, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ, đô thị nghỉ dưỡng với hàng không như đôi tình nhân. Quấn quýt với nhau mới phát triển được.

Ngay tuần tới, FLC sẽ đón tin vui lớn sau khi ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại ghế Chủ tịch Tập đoàn - Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại ghế Chủ tịch Tập đoàn FLC.

"Với tư cách là nhà đầu tư, khi đến với mỗi vùng đất, tôi luôn trăn trở làm sao để đưa khách đến nhanh nhất, thuận tiện nhất và khiến họ ở lại lâu nhất có thể", ông Quyết bày tỏ.

Đối với Pleiku, ông Quyết cho biết doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng và thiết kế các dòng sản phẩm mới, phù hợp với đặc trưng của vùng đất cao nguyên.

Với dự án sắp tới ở Đak Đoa, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thông tin thêm họ đang thiết kế dòng sản phẩm mới với mục tiêu đem đến trải nghiệm thực sự khác lạ cho du khách khi đến với Cao Nguyên.

Theo giới thiệu của Tập đoàn FLC, Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái - FLC Gia Lai (tên thương mại là FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort) được thực hiện tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Dự án FLC Gia Lai có tổng diện tích khoảng 500 ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích 197 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 3.631 tỷ đồng.

Dự án có quy mô bao gồm khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, sân golf 36 hố, safari, khu nhà ở biệt thự và liền kề…

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

