Ngay tuần sau, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công khu công nghiệp 2.000 tỷ, nằm cạnh cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Theo kế hoạch, TP Hải Phòng sẽ tổ chức khởi công 4 khu công nghiệp gồm Nam Tràng Cát, Thủy Nguyên (giai đoạn 1), Hoàng Diệu và Bình Giang, nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2026.

Đáng chú ý, trong danh sách này có sự góp mặt của khu công nghiệp Nam Tràng Cát, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư.

Sơ đồ tổng mặt bằng khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Được biết, chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2026 dự kiến bắt đầu từ ngày 7/5, với nhiều chương trình văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc, diễn ra liên tục trong 7 ngày (từ ngày 7 đến 13/5).

Các khu công nghiệp được triển khai tại nhiều địa bàn khác nhau, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đồng thời hình thành quỹ đất sạch quy mô lớn, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư mới.

Đến nay, các dự án cơ bản đã hoàn tất thủ tục pháp lý, đồng thời tập trung chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật tại những khu vực đủ điều kiện, bảo đảm tiến độ khởi công theo kế hoạch đề ra.

Việc đồng loạt khởi công các khu công nghiệp trong dịp này không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, mà còn góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, qua đó tạo động lực quan trọng để Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Về khu công nghiệp Nam Tràng Cát, đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư, được triển khai tại phường Tràng Cát, quận Hải An (cũ), với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.252 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 337,9 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Để kịp tiến độ tổ chức lễ khởi công, thời gian qua, nhà thầu đã tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực đẩy nhanh công tác san lấp.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sở hữu vị trí đắc địa khi tiếp giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đồng thời nằm gần cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, công trình dài 15,63 km, trong đó riêng phần cầu chính dài 5,44 km, hiện là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển công nghiệp; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông, ngư nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Theo ĐTM, khi đi vào vận hành, khu công nghiệp Nam Tràng Cát dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.000–12.000 lao động.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, cùng các lĩnh vực như điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị điện, công nghiệp nhẹ và công nghệ cao… Qua đó, góp phần hình thành các sản phẩm công nghiệp có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao trên thị trường.



