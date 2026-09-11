Ngay trong tháng này, cực tăng trưởng thuộc top đầu Việt Nam cần hơn 4.000 lao động, ưu tiên vị trí nào?

Đây là cơ hội tốt cho người lao động.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm tháng 9/2026. Sàn giao dịch việc làm đã thu hút 20 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia.

Tại sàn giao dịch việc làm, các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều vị trí thuộc các nhóm ngành như: Sản xuất - chế biến, cơ khí, điện - điện tử, may mặc, kỹ thuật, logistics, kinh doanh và lao động phổ thông.

Tổng số lao động mà các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng này là hơn 4.000 lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm số lượng lớn với hơn 85%.

Trước đó, tháng 8/2026, tổng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Đồng Nai lên tới hơn 13.000 lao động, trong đó có trên 9.000 vị trí dành cho lao động phổ thông và gần 4.000 vị trí là lao động kỹ thuật.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, việc tổ chức thường xuyên các sàn giao dịch việc làm góp phần kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp. Đồng thời, sàn giao dịch việc làm cũng giúp doanh nghiệp giải quyết nhu cầu tuyển dụng, nhất là trong những thời điểm cần bổ sung nhân lực phục vụ sản xuất.

Người lao động tham gia phỏng vấn, tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Hòa

Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 ha với dân số gần 4,5 triệu người. Thành phố có hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức giao thông, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng nước sâu Phước An, các tuyến đường cao tốc đã và đang triển khai.

Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn Đồng Nai đạt gần 678.000 tỷ đồng, tăng 9,63% so với năm 2024. Đây cũng là mức tăng cao nhất từ trước tới nay của Đồng Nai. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Đồng Nai có mức thu ngân sách đạt hơn 101.000 tỷ đồng. Với quy mô kinh tế này, năm 2025, Đồng Nai xếp thứ 4 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng.

Bên cạnh lợi thế về công nghiệp, Đồng Nai đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch theo hướng hiện đại, trong đó công nghiệp và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo.

Trong 8 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 1,9 tỷ USD vốn FDI với 158 dự án. Trong đó, 70 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 940 triệu USD; 88 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký bổ sung hơn 941 triệu USD.

Đồng Nai hiện được quy hoạch 89 khu công nghiệp, trong đó 44 khu đã được thành lập, đang hoạt động và tiếp tục được cập nhật quy hoạch theo hiện trạng, với tổng diện tích hơn 15.000 ha. Ngoài ra, 45 khu công nghiệp được quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030, với tổng diện tích hơn 28.000 ha.

Đồng Nai đã đón các tập đoàn đa quốc gia uy tín như: Dự án Nhà máy Công ty TNHH Jabil Technology Việt Nam với quy mô 80 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH QBB Asia tại KCN công nghệ cao Long Thành; Dự án Mở rộng đầu tư của Công ty TNHH Olympus Việt Nam tại KCN Long Thành, xã An Phước; Công ty TNHH YKK Việt Nam đã khởi công dự án giai đoạn 3 (KCN Nhơn Trạch 3); Công ty TNHH Nestlé Việt Nam chính thức đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà phê hiện đại tại Nhà máy Nestlé Trị An (KCN Amata, phường Long Bình)…

Cùng với việc thu hút đầu tư, địa phương định hướng phát triển theo hướng bền vững, ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Nền tảng công nghiệp và dòng vốn FDI tiếp tục được kỳ vọng tạo động lực để Đồng Nai tăng trưởng nhanh, phát triển có chiều sâu.