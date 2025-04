13.000 người diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào 8 giờ sáng ngày 30/4 tại trục đường Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM với hơn 13.000 người tham gia.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do TPHCM đảm nhiệm.

Hơn 5.400 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trên khắp cả nước tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP

Trong chương trình có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; không quân bay chào mừng; diễu hành xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày thống nhất đất nước...

Lực lượng không quân đã huy động 10 trực thăng Mi 8, Mi 17, 6 máy bay chiến đấu huấn luyện Y 130 và 7 tiêm kích Su 30 MK2 tham gia vào ngày hội lớn của non sông. Các máy bay sẽ chia thành các tốp bay, mỗi tốp bay cách nhau khoảng 3-5 phút, trực thăng bay theo đội hình 3-4-3, tiêm kích mỗi tổ 3-4 chiếc, tốp đầu cách nhóm sau 1-2 km.

Trực thăng kéo cờ diễn tập cho lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: VTV

Khi đến địa phận TPHCM, máy bay sẽ từ hướng khu vực An Phú (TP Thủ Đức) tiến vào, dọc sông Sài Gòn rồi tới Dinh Độc Lập. Theo kế hoạch, đội hình máy bay sẽ biểu diễn nhiều động tác nhào lộn phức tạp, bay tách nhóm, xoay vòng, thả bẫy nhiệt trình diễn trên bầu trời TPHCM vào ngày 30/4.

Tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 nhào lộn trên bầu trời, tập luyện cho lễ 30/4. Ảnh: VTC News

Về công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, UBND TPHCM sẽ trực tiếp chủ trì phối hợp thực hiện 8 hoạt động, trong đó Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM dự kiến tổ chức vào lúc 8 giờ sáng 29/4; tổ chức các hội thảo khoa học cấp nhà quốc gia và cấp Thành phố; triển lãm chuyên đề tại Hà Nội và TPHCM; tổ chức cầu truyền hình trực tiếp các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để nhân dân cả nước cùng theo dõi...

Lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 4 hướng

Hướng 1: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8. Các lực lượng tại hướng này sẽ tập kết ở Công viên Tao Đàn.

Hướng 2: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Bến Bạch Đằng.

Hướng 3: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.Ban Tổ chức cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đang được các đơn vị triển khai rất khẩn trương.

Trận địa pháo lễ ở Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1). Ảnh: VGP

Những ngày đầu tháng 4, ác đoàn lực lượng vũ trang đã về nơi tập kết để ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và bắt đầu bước vào các buổi huấn luyện, hợp luyện, tổng duyệt tại khu vực trung tâm TP. Biên Hòa.

Trong khi đó, Lữ đoàn Pháo binh 96 (Binh chủng pháo binh) đã hành quân triển khai trận địa pháo về Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1). Hàng ngày, Lữ đoàn Pháo binh 96 đang tiến hành tập luyện bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào khung giờ sáng, chiều và tối.

Hàng trăm công nhân đang tích cực thi công khán đài chính của Lễ kỷ niệm ở phía trước Dinh Độc lập. Ảnh: VGP/Lê Anh

Công tác chuẩn bị tại lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất giao đường Lê Duẩn, công nhân đang tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc trước tổng duyệt diễu binh.