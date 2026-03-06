Ngày tôi dọn ra khỏi nhà chồng, mẹ chồng nói: “Con đi rồi đừng quay lại”, 3 năm sau bà lại là người gọi tôi về

Ngày tôi rời khỏi nhà chồng, trời mưa lất phất. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi kéo chiếc vali ra đến cổng, lòng vừa trống rỗng vừa nhẹ nhõm. Sáu năm hôn nhân khép lại bằng một buổi chiều yên ắng, không ồn ào, không tranh cãi.

Mẹ chồng đứng ở hiên nhà, nhìn tôi khá lâu rồi nói một câu rất ngắn: “Con đi rồi thì đừng quay lại nữa”.

Tôi không nói gì. Lúc ấy tôi chỉ thấy mệt. Mệt vì đã cố gắng quá lâu trong một cuộc hôn nhân mà mình luôn có cảm giác là người ngoài.

Chồng tôi không phải người xấu. Anh hiền lành, chăm chỉ, cũng không hề đối xử tệ với vợ. Nhưng anh sống quá phụ thuộc vào gia đình. Mọi quyết định trong nhà gần như đều phải thông qua mẹ anh. Từ chuyện mua sắm lớn đến những việc rất nhỏ trong sinh hoạt.

Những năm đầu tôi cố gắng thích nghi. Tôi tự nhủ rằng làm dâu thì phải nhường nhịn một chút. Nhưng sự nhường nhịn ấy kéo dài mãi mà không có điểm dừng.

Mâu thuẫn không đến từ những chuyện lớn. Chỉ là những việc rất nhỏ: cách nuôi dạy con, chuyện chi tiêu trong nhà, thậm chí cả giờ giấc đi làm của tôi. Mỗi lần như vậy, chồng tôi đều chọn im lặng. Anh nghĩ chỉ cần không tranh cãi thì mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy mình không có chỗ đứng trong gia đình đó.

Cuộc ly hôn của chúng tôi diễn ra khá nhanh. Không phải vì hết tình cảm, mà vì cả hai đều nhận ra nếu tiếp tục sống như vậy thì mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn.

Sau khi dọn ra ngoài, tôi thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ làm. Cuộc sống của hai mẹ con không dư dả nhưng yên ổn. Tôi không còn phải lo lắng xem mình nói điều gì có làm ai đó phật ý hay không.

Ba năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Chồng cũ thỉnh thoảng vẫn đến thăm con. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi rất ngắn, chủ yếu xoay quanh việc học hành của đứa trẻ. Chúng tôi không còn nhắc đến chuyện cũ.

Tôi nghĩ mọi thứ đã thật sự kết thúc. Cho đến một buổi tối cách đây vài tháng, điện thoại tôi hiện lên một số quen thuộc. Đó là mẹ chồng cũ.

Giọng bà trong điện thoại chậm và mệt hơn trước nhiều. Bà nói muốn gặp tôi một lần.

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán nước nhỏ. Khi nhìn thấy bà bước vào, tôi bất ngờ nhận ra bà đã già đi rất nhiều. Người phụ nữ từng luôn mạnh mẽ và cứng rắn giờ trông gầy và trầm lặng hơn.

Bà nói với tôi rằng ba năm qua trong nhà đã xảy ra khá nhiều chuyện. Chồng cũ của tôi làm ăn không thuận lợi, áp lực công việc khiến anh thay đổi nhiều. Còn cháu nội của bà thì càng lớn càng hỏi nhiều câu khiến người lớn khó trả lời.

Sau một lúc im lặng, bà nói rằng nếu có thể, bà mong tôi đưa cháu về thăm nhà thường xuyên hơn. Bà cũng thừa nhận rằng ngày trước mình đã quá cứng nhắc trong cách cư xử với con dâu.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe bà nói những lời như vậy.

Khi ra về, tôi chợt nhớ lại câu nói ba năm trước ở trước cổng nhà: “Con đi rồi đừng quay lại nữa”.

Thời gian có thể làm con người thay đổi. Nhưng có những điều đã xảy ra thì rất khó quay về như cũ.

Tôi không còn giận mẹ chồng cũ, cũng không còn cảm giác ấm ức như trước. Chỉ là sau ba năm, cuộc sống của tôi đã rẽ sang một hướng khác.

Có những cánh cửa khi đã bước ra thì không còn lý do để quay lại.

Và đôi khi, điều khó nhất trong cuộc đời không phải là rời đi, mà là chấp nhận rằng có những nơi từng là gia đình, sau này chỉ còn là ký ức.