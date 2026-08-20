Ngày thứ 3 phiên xét xử chuyên án VN10: “Cô tiên từ thiện” Trúc Phương khai do buồn chuyện tình cảm nên mua ma túy sử dụng, người mẫu An Tây nói gì?

Ngày thứ 3 phiên xét xử chuyên án ma túy VN10, Trúc Phương khai từng mua ma túy vì tò mò, trong khi người mẫu An Tây thừa nhận sử dụng ma túy từ năm 2020 đến khi bị bắt.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong số các bị cáo có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Không hoạt động trong showbiz, Trúc Phương vẫn được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "cô tiên" nhờ các hoạt động thiện nguyện. Trong nhiều năm, cô cùng các cộng sự đến nhiều nơi ở TPHCM và các tỉnh, thành lân cận để hỗ trợ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời câu hỏi của HĐXX

Trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã trình bày về việc sử dụng ma túy, nguồn gốc số ma túy liên quan đến vụ việc, cũng như mối quan hệ với bị cáo Vũ Hải Anh.

Theo lời khai, năm 2021, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cho biết: "Bị cáo có tò mò về ma túy nên bị cáo có ý định mua về để sử dụng một mình. Khi đó bị cáo có liên hệ với bị cáo Trần Thành Trung để mua ma túy để tự sử dụng. Sau đó bị cáo cảm thấy không phù hợp với sức khỏe và muốn tập trung cho công việc nên bị cáo đã bỏ, không có sử dụng nữa".

Đến ngày 14/3/2024, bị cáo cho biết do gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, đồng thời chịu áp lực trong công việc nên trong lúc buồn bã đã nảy sinh ý định mua ma túy về sử dụng một mình.

Do không biết người bán, Phương khai đã nhờ Phạm Văn Bảo mua giúp một lần duy nhất. Theo lời bị cáo, sau đó Bảo đã mang nước vui và ketamin đến.

Khi được Hội đồng xét xử hỏi về nguồn gốc số ma túy được sử dụng vào ngày 16/3/2024, Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời: "Bị cáo cũng không nhớ rõ lắm. Do lúc đó bị cáo say xỉn quá rồi. Bị cáo cũng không nhớ là nguồn gốc của số ma túy đó ở đâu ra".

Trả lời câu hỏi về số người sử dụng ma túy tại thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo khai chỉ có 4 người dương tính. "Chỉ có 4 người sử dụng. Với chỉ có 4 người thời điểm đó dương tính. Khi công an kiểm tra thì lúc đó các bị cáo chỉ đang hút bóng cười thôi, không có ma túy. Chỉ có một cái tô và một cái dĩa không còn ma túy ở trên đó", Nguyễn Đỗ Trúc Phương khai trước HĐXX.

Khi được hỏi ai là người mang dụng cụ sử dụng ma túy ra, bị cáo cho biết không nhớ rõ. Trước câu hỏi của HĐXX về việc lời khai trong quá trình điều tra có đúng hay không, Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời: "Dạ, đúng ạ".

Cũng tại phiên tòa, Nguyễn Đỗ Trúc Phương khai về mối quan hệ với bị cáo Vũ Hải Anh, cho biết Hải Anh là bạn trai của mình.

Theo lời Phương, vào ngày 18/3, bị cáo nhắn tin nhờ Vũ Hải Anh đến đón con trai tại nhà mẹ. Khoảng 17-18h cùng ngày, Hải Anh đưa con trai của Phương về nhà, tắm rửa và ở trên phòng chơi cùng cháu.

Sau đó, Hải Anh xuống tham gia bữa tiệc vào thời điểm nào thì Phương cho biết không nhớ rõ. Do lo ngại tiếng ồn ảnh hưởng đến em bé đang ngủ, Phương bảo mọi người di chuyển lên phòng karaoke có cách âm. "Khi mọi người lên đó rồi thì bị cáo đã ngủ. Còn lại sự việc sau đó thì bị cáo không biết. Khoảng 5h sáng thì lực lượng chức năng kiểm tra", bị cáo Phương khai.

Trước HĐXX, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng thừa nhận là người chuẩn bị bóng cười và chuẩn bị các thứ cho buổi tụ tập. Theo bị cáo, những người bạn đến chơi không phải chia tiền. "Tất cả các bạn của bị cáo chỉ có tới chơi thôi chứ không có chia tiền. Bị cáo đồng ý với truy tố của Viện kiểm sát", Nguyễn Đỗ Trúc Phương trình bày.

Bị cáo Vũ Hải Anh trả lời câu hỏi của HĐXX

Về việc Vũ Hải Anh có tham gia bữa tiệc và sử dụng bóng cười hay không, Phương cho biết bản thân không biết và không nhớ rõ. Theo lời bị cáo, thời điểm đó giữa hai người đã xảy ra xích mích về tình cảm nên Phương chỉ nhờ Hải Anh đến đón con trai giúp. "Bị cáo không nhớ rõ. Vì thời điểm đó, bị cáo và Vũ Hải Anh đã xích mích tình cảm nên bị cáo chỉ nhờ Hải Anh đón con giúp thôi", bị cáo Phương chia sẻ.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, bị cáo Vũ Hải Anh cho biết không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố trong bản cáo trạng. Theo lời khai của bị cáo Vũ Hải Anh cho biết, "Trong cáo trạng cho rằng bị cáo có hành vi "kẻ đường ke" cho hai người tên Nhí và Đạt, tuy nhiên bị cáo khẳng định nội dung này không đúng với những gì đã xảy ra".

Bị cáo khai, sau khi đón con của Phương về nhà, bị cáo xuống dưới nấu cơm cho em bé ăn, sau đó ngồi chơi cùng con một lúc. "Khoảng 9-10 giờ tối, bị cáo gửi em bé cho bà vú rồi mới xuống dưới nhà tham gia cùng mọi người. Tuy nhiên, do không quen biết những người có mặt nên bị cáo chỉ ngồi uống rượu, hút bóng cười", bị cáo Vũ Hải Anh trả lời.

Theo lời bị cáo Hải Anh, sau đó mọi người đi lên phòng karaoke, còn bị cáo cũng mệt nên đi ngủ cho đến khoảng 5 giờ sáng khi lực lượng chức năng đến kiểm tra. Bị cáo Hải Anh cho rằng nội dung cáo trạng truy tố mình là không đúng với những gì đã xảy ra.

Người mẫu An Tây khai đã sử dụng ma tuý từ 2020

Tại phiên tòa xét xử ngày 20/8, bị cáo Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, nghề nghiệp người mẫu, diễn viên) khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2020 và kéo dài đến khi bị bắt (ngày 21/11/2024). An Tây cho biết nguồn ma túy sử dụng được mua từ Nguyễn Phước Bảo Lộc (42 tuổi). Mỗi khi có nhu cầu, An Tây liên hệ đặt mua ma túy đá với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lần. Tiền mua ma túy được nữ bị cáo chuyển vào tài khoản của Văn Anh Duy (36 tuổi), sau đó Duy chuyển khoản lại cho người bán.

Ma túy được giao thông qua các ứng dụng giao hàng công nghệ hoặc Duy trực tiếp đến nhận rồi mang về căn hộ. Tại đây, An Tây cho Duy cùng sử dụng.

Tối 8/11/2024, Duy đến căn hộ để chở An Tây đi quay TikTok. Lúc này, nữ bị cáo nhờ Duy liên hệ mua 1 triệu đồng ma túy để cả hai cùng sử dụng. An Tây nói Duy trích số tiền này từ khoản 20 triệu đồng cô nhờ nhận từ một công ty quảng cáo. Hai giờ sau, Duy mang ma túy về căn hộ. An Tây lấy dụng cụ sử dụng ma túy đưa cho Duy, rồi cả hai cùng sử dụng. Đến 23h cùng ngày, Duy ra về, còn An Tây tiếp tục sử dụng 1 mình đến khi gần hết số ma túy trong nỏ thì dừng lại.

Ngoài ra, An Tây khai đã sử dụng ma túy cùng Duy và Nguyễn Phương Đông (28 tuổi) vào ngày 3/11/2024.

Khoảng 18h cùng ngày, Duy đến căn hộ hỗ trợ An Tây quay TikTok. Nữ bị cáo lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá ra phòng khách để cùng Duy sử dụng.

Lúc này, Đông đến chơi và cùng sử dụng ma túy đá với An Tây và Duy. Trong quá trình sử dụng, Đông lấy gói Ketamine được An Tây cho trước đó, đổ ra tờ tiền để sử dụng một mình; An Tây và Duy không sử dụng loại ma túy này.

Về nguồn gốc các dụng cụ sử dụng ma túy đá, An Tây khai nhờ Duy đặt mua và cất giữ tại căn hộ để phục vụ việc sử dụng.

Đối với số cần sa bị thu giữ trong phòng ngủ, nữ bị cáo khai mua của một người tên "Kim" (không rõ lai lịch) với giá 800.000 đồng. An Tây đã sử dụng số cần sa này, phần còn lại bị thu giữ khi cơ quan chức năng khám xét.