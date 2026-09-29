Ngày ra tòa, tôi chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc hôn nhân lạnh nhạt, nhưng lời khai của chồng về tổng tài sản khiến tôi choáng váng

Tôi không ngờ tới tận ngày ra tòa mình mới biết toàn bộ sự thật.

Chồng tôi rất vô tâm. Anh đi làm từ sáng đến tối, về nhà cũng ôm máy tính, điện thoại, lúc nào đầu óc cũng chỉ có công việc. Tôi nhiều lần muốn hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện, muốn anh dành cho tôi một buổi tối trọn vẹn nhưng rất khó. Có những ngày tôi chuẩn bị cơm tối, chờ đến gần 10 giờ đêm anh mới về. Tôi hỏi thì anh chỉ nói công việc bận, rồi ăn qua loa và lại mở máy làm tiếp.

Ban đầu tôi cố thông cảm. Tôi nghĩ đàn ông có sự nghiệp, áp lực công việc nên đôi khi không thể quan tâm vợ như lúc mới cưới. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình giống một người ở chung nhà hơn là vợ của anh. Những dịp kỷ niệm, sinh nhật, anh thường quên hoặc chỉ chuyển khoản cho tôi một khoản tiền rồi bảo thích gì thì tự mua. Tôi không cần tiền, tôi cần cảm giác mình được chồng để tâm.

Những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều hơn. Tôi trách anh lạnh nhạt, anh lại nói tôi không hiểu cho công việc của anh. Có lần tôi hỏi thẳng rằng nếu cuộc sống cứ như thế này thì anh có thấy hạnh phúc không? Anh im lặng.

Sự im lặng ấy khiến tôi nghĩ anh chẳng còn tình cảm với mình. Sau một trận cãi nhau rất lớn, tôi nói muốn ly hôn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ níu kéo, hoặc ít nhất cũng hỏi tôi có thật sự muốn kết thúc hay không. Nhưng anh chỉ ngồi im một lúc rồi nói nếu tôi đã quyết thì anh đồng ý.

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Câu nói đó khiến tôi hụt hẫng hơn tất cả những lần cãi nhau trước đây. Chúng tôi làm thủ tục và đến ngày ra tòa, khi bắt đầu kê khai tài sản chung, tôi mới thực sự choáng váng.

Anh nói ngoài căn nhà chúng tôi đang ở còn có hai mảnh đất. Tôi ngơ ngác vì trước đó chưa từng nghe anh nhắc đến. Giờ anh nói ra tôi mới biết cả hai mảnh đất đều đang nhờ bố mẹ anh đứng tên giúp. Một mảnh anh mua cách đây vài năm, mảnh còn lại mới mua gần đây. Đều là tiền anh kiếm được đưa bố mẹ nhờ mua giúp nên tài sản này có được coi như tài sản riêng của anh không?

Chưa hết, anh còn có nhiều sổ tiết kiệm được gửi ở các ngân hàng khác nhau. Có khoản anh kiếm được trước khi lấy tôi nhưng cũng có khoản anh gửi trong thời gian hôn nhân, tất cả đều đứng tên anh.

Tổng giá trị những tài sản anh kê khai khiến tôi chết lặng: hơn 4 tỷ đồng.

Tôi ngồi bên cạnh mà gần như không nói được gì. Người đàn ông mà tôi vẫn nghĩ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, hóa ra nhiều năm qua đã âm thầm tích lũy một khối tài sản lớn như vậy. Tôi không biết anh kiếm được bao nhiêu, cũng không biết anh đã dành dụm từ lúc nào. Hóa ra suốt những năm làm vợ, tôi chưa từng biết rõ chồng mình. Tôi có nên đòi anh chia một phần tài sản rồi mới dứt khoát không?