Ngay năm sau, cả thế giới sẽ đổ xô về hòn đảo đặc biệt tại Việt Nam vì 1 sự kiện chấn động

Thông tin Phú Quốc được chọn là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ APEC 2027 đã khiến hòn đảo này trở thành tâm điểm chú ý. Đây không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngoại giao, mà thực sự là một cột mốc quan trọng để đảo Ngọc khẳng định năng lực tiếp đón của mình với bạn bè quốc tế.

APEC 2027 là nơi hội ngộ của các nhà lãnh đạo và đại diện từ 21 nền kinh tế lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Đi cùng với các nguyên thủ là đội ngũ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp lớn. Sự hiện diện của họ mang ý nghĩa đặc biệt vì những quyết định được đưa ra tại đây sẽ định hình dòng chảy thương mại và đầu tư của cả khu vực trong tương lai. Việc những nhân vật này cùng xuất hiện tại một địa danh sẽ mang lại hiệu ứng truyền thông tự nhiên rất lớn cho địa điểm đó.

Trung tâm hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc

Lý do Phú Quốc được tin tưởng lựa chọn nằm ở sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng trong những năm qua. Thay vì các thành phố đông đúc, một hòn đảo có không gian mở nhưng vẫn đảm bảo được sự riêng tư và an ninh là một điểm cộng rất lớn. Phú Quốc hiện nay đã có đủ hệ thống khách sạn cao cấp và trung tâm hội nghị đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất về hậu cần.

Tuy nhiên, điều khiến du khách thực sự hào hứng khi nhắc về Phú Quốc lại là những trải nghiệm du lịch thực tế. Ở phía Bắc đảo, những điểm đến như Gành Dầu hay khu vực Grand World mang lại không khí nhộn nhịp của một thành phố không ngủ. Trong khi đó, khu vực Nam đảo lại ghi điểm bởi vẻ đẹp hiện đại của Thị trấn Hoàng Hôn hay sự yên bình tại Bãi Kem, Bãi Sao. Những ai yêu thích khám phá có thể trải nghiệm tuyến cáp treo vượt biển để ngắm nhìn toàn cảnh đảo từ trên cao hoặc tìm hiểu văn hóa bản địa tại các làng chài lâu đời.

Phú Quốc thu hút nhiều khách du lịch với nhiều địa điểm tham quan, vui chơi thú vị

Ngoài ra, Phú Quốc còn tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, du lịch MICE, du lịch trải nghiệm văn hóa, đồng thời kết nối chặt chẽ với du lịch tâm linh Núi Sam, Bảy Núi, du lịch sinh thái sông nước và du lịch biên giới, hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng đặc sắc “núi - sông - biển”, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chi tiêu của du khách.

Vừa qua, Phú Quốc cũng là một trong những địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để dành trọn kỳ nghỉ trong dịp lễ Tết vừa qua. Với nhiều trường hợp nơi lưu trú hết sạch phòng từ sớm và thậm chí kéo dài đến Tết Nguyên đán đã phần nào đó chứng minh được sức hút của đảo Ngọc.

Sự kiện lần này chính là cơ hội để Phú Quốc giới thiệu một hình ảnh toàn diện hơn: một hòn đảo vừa hiện đại, chuyên nghiệp trong tổ chức sự kiện, vừa giữ được những nét quyến rũ riêng biệt của thiên nhiên Việt Nam. Sự quan tâm của thế giới dành cho Phú Quốc vào năm tới chắc chắn sẽ mở ra một chương mới cho du lịch nơi đây.

Theo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch