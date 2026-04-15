Ngay năm nay, thêm một tỉnh giàu có thể lên TP trực thuộc trung ương?

Theo Báo Quảng Ninh, ngày 7/4, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Theo Kết luận, sau khi xem xét Tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó: Định hướng phát triển được xác định là xây dựng Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn.

Cùng với đó là bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các xã, phường, đặc khu; bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa; tăng cường cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Năm 2025, kinh tế Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ, đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, đứng đầu cả nước. Quy mô kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng, thu ngân sách vượt dự toán (trên 82.000 tỷ đồng), du lịch phục hồi ấn tượng với 21,28 triệu lượt khách, khẳng định vị thế cực tăng trưởng phía Bắc.

Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương; trình tự, thủ tục lập đề án thành lập TP Đồng Nai, đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành với sự cần thiết thành lập 10 phường và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị hành chính liên quan.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị các nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/4 theo nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai.