Ngày mai, nhiều nơi có mưa to và rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/11), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 7/11, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 7/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 6/11, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 8/11, mưa lớn kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rai rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 22-33 độ.