Ngày mai, miền Bắc tăng nhiệt trước khi không khí lạnh tăng cường trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/12), miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông nên trời nhiều mây, nhiệt độ tăng dần.

Khoảng ngày 1/1/2026, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa trở lại, nhiệt độ giảm mạnh còn 14-17 độ, vùng núi cao dưới 13 độ C. Từ 2-4/1/2026, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, vùng núi, trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh vào ngày đầu năm mới (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.