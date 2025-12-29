HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngày mai, miền Bắc tăng nhiệt trước khi không khí lạnh tăng cường trở lại

Duy Anh |

Miền Bắc được dự báo không mưa, thời tiết tương đối ấm áp đến ngày 31/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/12), miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông nên trời nhiều mây, nhiệt độ tăng dần.

Khoảng ngày 1/1/2026, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa trở lại, nhiệt độ giảm mạnh còn 14-17 độ, vùng núi cao dưới 13 độ C. Từ 2-4/1/2026, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, vùng núi, trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Ngày mai, miền Bắc tăng nhiệt trước khi không khí lạnh tăng cường trở lại - Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh vào ngày đầu năm mới (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Bắt Lê Văn Tiền sinh năm 2005
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 30/12

thời tiết hà nội ngày 30/12

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại