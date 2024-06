Ngày mai, miền Bắc sẽ giảm bao nhiêu độ sau khi đón mưa to đến rất to?

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm 3/6 đến ngày 4/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung về đêm và sáng sớm).

Từ chiều tối ngày 4/6 đến sáng ngày 5/6, ở khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, sau chuỗi ngày oi nóng, mưa dông có thể xuất hiện kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh: Kinh tế môi trường

Về nhiệt độ tại khu vực trên, ngày 3/6, miền Bắc ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất lên tới trên 37 độ C, cao hơn 2-3 độ C so với hôm qua.

Từ chiều tối nay, mưa dông xuất hiện sẽ làm thời tiết dịu mát nhanh. Ngày 4/6, nhiệt độ cao nhất không quá 34 độ, sau đó giảm dần, nền nhiệt có lúc giảm xuống dưới 30 độ, trời chuyển mát.

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết chủ đạo ở miền Bắc trong 10 ngày đầu tháng 6 là mưa dông. Nắng nóng sẽ quay trở lại và gia tăng trong giai đoạn nửa cuối tháng.