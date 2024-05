Ngày mai, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới, mưa rất to

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, từ chiều mai (15/4), tại khu vực miền núi phía Bắc có đợt không khí lạnh tăng cường hội tụ với gió mùa Tây Nam từ biển vào.



Dải hội tụ này sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên trong đêm 15/5. Sang ngày 16 mưa sẽ lan xuống khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập lụt tại các khu độ thị. Ảnh: Báo Tin tức

Bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ chiều tối 15/5 đến ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; từ chiều mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; từ chều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 25-36 độ.