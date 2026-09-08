Ngày mai là điện thoại gập iPhone Ultra ra mắt, ai định mua phải xem ngay điều này trước khi hối tiếc

Trước khi bỏ ra đến hơn 50 triệu cho chiếc iPhone gập mới nhất, hãy lưu ý rằng nó có thể không như bạn mong đợi.

iPhone Ultra đang là cái tên chiếm sóng truyền thông suốt thời gian qua. Lý do là bởi đây chính là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Mặc dù vậy, có 5 tính năng quan trọng rất có thể sẽ không xuất hiện trên mẫu siêu phẩm trị giá hơn 2.000 USD này mà người mua cần lưu tâm.

1. Không có ống kính camera telephoto (ống kính zoom)

Trong vài thế hệ iPhone gần đây, một trong những điểm phân cấp lớn nhất giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro chính là camera telephoto.

Nhìn vào tất cả các mô hình thử nghiệm, hình ảnh rò rỉ, bản vẽ kỹ thuật cho đến các hình ảnh dựng 3D, iPhone Ultra dự kiến sẽ chỉ được trang bị 2 camera ở mặt sau.

Hai ống kính này nhiều khả năng sẽ là bộ đôi cảm biến 48MP, gồm một camera góc rộng chính và một camera góc siêu rộng.

Hệ thống máy ảnh này rất có thể được bê nguyên bệ từ iPhone 17 sang — sở hữu cấu hình mà Apple gọi là camera Fusion: một camera chính Fusion 48MP (tiêu cự 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6) và một camera góc siêu rộng Fusion 48MP (tiêu cự 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2).

Việc trang bị cho iPhone Ultra cụm camera hệt như một chiếc iPhone có giá 799 USD quả thực là điều gây thất vọng, nếu không muốn nói là quá đáng tiếc. Tất nhiên, đây mới chỉ là tin đồn đoán thuần túy và iPhone Ultra vẫn có thể mang đến những cảm biến hoàn toàn mới, nhưng giới thạo tin đều nhận định rằng hệ thống camera này không mấy ấn tượng.

Tháng trước, chuyên gia tin đồn Mark Gurman nhận xét rằng một số người may mắn được trải nghiệm sớm iPhone Ultra đã chỉ ra cụm camera chính là "điểm yếu" lớn nhất trên thiết bị này.

Dù Galaxy Z Fold 8 cũng không có camera tele, nhưng "người anh em" đắt tiền hơn là Fold 8 Ultra lại được trang bị tính năng này. Ngay cả mẫu máy gập dạng sổ tay mới nhất của Huawei là Pura X Max cũng sở hữu ống kính tele 50MP, chứng tỏ về mặt kỹ thuật, việc tích hợp camera zoom vào một thiết bị có kiểu dáng gập là hoàn toàn khả thi.

Có thông tin cho rằng lý do chính khiến Apple quyết định bỏ qua camera telephoto trên iPhone Ultra là nhằm giữ cho thiết bị đạt độ mỏng tối đa khi gập lại. Chiếc máy này được đồn đoán chỉ mỏng khoảng 4,5 mm khi mở ra, khiến không gian độ sâu bên trong hầu như không còn chỗ cho cụm ống kính tiềm vọng hay ống kính tele quang học phức tạp.

Một nguyên nhân khác đến từ không gian linh kiện nội bộ. Ở độ mỏng kỷ lục này, việc nhồi nhét tất cả các thành phần phần cứng, từ con chip A-series mạnh mẽ, hệ thống tản nhiệt cho đến viên pin — tất cả đều đòi hỏi rất nhiều diện tích.

2. Không có công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID

Một sự thiếu vắng lớn khác có thể xảy ra là Face ID. Hệ thống sinh trắc học của Apple đã trở thành chuẩn mực của ngành công nghiệp di động suốt nhiều năm qua, nhưng có vẻ như iPhone Ultra sẽ lỡ hẹn với công nghệ này. Người ta tin rằng thân máy quá mỏng để có thể nhét vừa cụm cảm biến TrueDepth của Apple vào bên trong.

Điều này được cho là đã buộc Apple phải mang trở lại một công nghệ từ thập niên 2010. Touch ID dự kiến sẽ tái xuất trên iPhone Ultra, nhiều khả năng dưới dạng cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên.

Chiếc iPhone cao cấp gần đây nhất còn trang bị Touch ID (không tính các dòng SE giá rẻ) chính là iPhone 7 ra mắt từ năm 2016.

Dù vậy, Apple vẫn sẽ trang bị 2 camera selfie — một ở màn hình phụ phía ngoài và một ở màn hình gập dẻo bên trong — chỉ là không có phép thuật từ hệ thống rada 3D Face ID mà thôi.

Nguyên nhân cũng tương tự như đã đề cập ở trên. Giống như camera tele, hoàn toàn không có đủ không gian vật lý để đưa hệ thống TrueDepth vào trong phần thân mỏng dính của iPhone Ultra.

3. Không có khay SIM vật lý

Đây là điều đã được dự báo từ trước, nối tiếp xu hướng kể từ khi dòng iPhone Air trình làng. Sẽ không có bất kỳ khay cắm SIM vật lý nào trên iPhone Ultra.

Thông tin này đã được xác nhận bởi những cái tên đình đám trong giới rò rỉ tin tức Apple như Mark Gurman và Ming-Chi Kuo.

Thế hệ iPhone 17 cũng đã chuyển sang hoàn toàn eSIM tại một số thị trường nhất định như Mỹ, Canada, Mexico và Nhật Bản, trong khi các phiên bản dành cho châu Âu và phần còn lại của thế giới vẫn giữ lại khay SIM vật lý.

Lại thêm một trường hợp nữa do giới hạn về không gian linh kiện. Dù lý do này có vẻ đã cũ, nhưng khi nhìn vào sự chênh lệch dung lượng pin giữa các mẫu iPhone 17 bản thuần eSIM và bản có khay SIM vật lý, có thể thấy rõ khay SIM tốn diện tích quý giá đến mức nào.

4. Không hỗ trợ mạng 5G băng tần mmWave

Theo các tin đồn và rò rỉ mới nhất, iPhone Ultra sẽ được trang bị chip modem C2 do chính Apple tự phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ không có khả năng kết nối băng tần mmWave, vì vi chip của Apple hiện vẫn chưa hỗ trợ công nghệ này.

Trái lại, các mẫu iPhone 18 dự kiến vẫn tiếp tục sử dụng modem của Qualcomm — vốn hỗ trợ đầy đủ băng tần mmWave tại Mỹ.

Rõ ràng là Táo khuyết đang nỗ lực bứt thoát khỏi sự phụ thuộc vào Qualcomm để chuyển sang dùng các giải pháp "cây nhà lá vườn". Chip modem C2 đóng vai trò là bước đệm trong chiến lược chuyển giao này, nhưng quyết định đưa modem này lên iPhone Ultra lại có phần kỳ lạ.

Apple đang lặp lại công thức từng áp dụng với iPhone Air, nhưng ở đây chúng ta đang nói về một dòng máy đắt đỏ và mang tính chiến lược hơn rất nhiều. Việc thiếu vắng kết nối 5G tốc độ siêu cao mmWave có thể sẽ khiến một số khách hàng ngoảnh mặt với iPhone Ultra — nếu như mức giá "chát chúa" của nó chưa đủ làm họ chùn bước.

5. Không có nút hành động (Action Button)

Apple vẫn giữ lại nút Điều khiển Camera (Camera Control) trên iPhone Ultra, nhưng tất cả các bản mô hình rò rỉ đều vắng bóng nút Action Button.

Máy vẫn có các nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn đặt ở cạnh phải, nhưng toàn bộ cạnh trái lại hoàn toàn trống trãi. Sự thiếu vắng của Action Button hay cần gạt chế độ im lặng truyền thống có thể biến iPhone Ultra thành chiếc iPhone đầu tiên bị cắt giảm tính năng này kể từ khi Apple ra mắt nó trên dòng iPhone 15 Pro.

Rắc rối đằng sau câu chuyện này phức tạp hơn lý do "tiết kiệm diện tích" thông thường. Theo leaker Instant Digital trên mạng xã hội Weibo, Apple đã lựa chọn một kiến trúc bo mạch bên trong rất thú vị cho iPhone Ultra.

Bo mạch chủ được đặt hoàn toàn ở cạnh phải, và Apple được cho là không muốn chạy dây cáp băng qua phần màn hình gập nhằm tối ưu độ bền và giảm thiểu rủi ro hỏng hóc.

Đó là lý do tại sao tất cả các nút bấm vật lý đều được dồn hết sang cạnh phải của iPhone Ultra, và cũng là nguyên nhân khiến nút Action Button buộc phải bị loại bỏ.

iPhone Ultra sẽ là chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử

Đã có rất nhiều tin đồn xung quanh mức giá của iPhone Ultra. Các rò rỉ mới nhất chỉ ra rằng mức giá sẽ rơi vào khoảng từ 2.000 USD đến 3.000 USD (trên 50 triệu đồng). Đó là một khoản tiền rất lớn, ngay cả đối với một chiếc điện thoại màn hình gập. Với những sự cắt giảm chí mạng kể trên, cộng thêm hàng loạt sự cố sản xuất và tin đồn hoãn ra mắt, iPhone Ultra có thể sẽ phải trải qua một màn chào sân đầy sóng gió.