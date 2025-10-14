HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ sẽ có mưa to

Duy Anh |

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh yếu tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ đến hết ngày mai (15/10).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/10), khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ven biển Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo từ nay đển hết ngày 15/10, khu vực trên tiêp tục có mưa vừa, rải rác có dông.

Riêng Hà Nội ngày mai có mưa rào và dông, lượng mưa 15–30mm, cục bộ trên 80mm.

Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ sẽ có mưa to- Ảnh 1.

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiêp tục có mưa do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/10

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chiếm đoạt số tiền lớn đến mức nào?
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 15/10

thời tiết hà nội ngày 15/10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại