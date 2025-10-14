Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ sẽ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/10), khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ven biển Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo từ nay đển hết ngày 15/10, khu vực trên tiêp tục có mưa vừa, rải rác có dông.

Riêng Hà Nội ngày mai có mưa rào và dông, lượng mưa 15–30mm, cục bộ trên 80mm.

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiêp tục có mưa do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/10

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.