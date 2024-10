Ngày mai, Bắc Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu tác động của không khí lạnh cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao nên hôm nay (15/10) và ngày mai, tại Bắc Bộ có mưa bất chợt, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tại vùng núi phía Bắc từ Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở các sườn đồi núi, trong mưa dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, không khí lạnh trong tháng 10 sẽ gây mưa trong khoảng 2 ngày, không kéo dài như các đợt mưa lớn trước đó.

Dự báo, khoảng đêm 18/10, sáng 19/10 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ gây mưa và giảm nhiệt.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.