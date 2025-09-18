"Ngấy" Hoa hậu!

Những ngày tháng 9, giữa dòng tin tức cuồn cuộn trên mạng xã hội, bỗng xuất hiện hình ảnh quen thuộc, một cô gái trẻ trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, nụ cười sáng rỡ dưới ánh đèn sân khấu và chiếc vương miện lấp lánh trên đầu. Thế nhưng, thay vì sự hào hứng tò mò như mọi khi thì đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều. Chưa kịp thuộc tên gương mặt vừa đăng quang, chỉ ít tuần sau, một mỹ nhân khác tiếp tục bước lên bục cao nhất, cũng trong ánh flash chói loà, cũng với lời hứa hẹn lan toả yêu thương.

Nếu như nhiều năm về trước, mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Hoàn vũ là sự kiện hiếm hoi, đủ sức khiến hàng triệu người háo hức chờ đợi trước màn hình tivi, thì nay, việc một cô gái đăng quang dường như chỉ còn là "tin trong ngày" rồi nhanh chóng bị lãng quên và lấp đi bởi vương miện tiếp theo. Câu nói cái gì nhiều quá sẽ mất đi giá trị chưa bao giờ đúng hơn lúc này, khi danh hiệu hoa hậu vốn dĩ thiêng liêng, đáng được trân trọng lại có nguy cơ trở thành món "fast food giải trí" cho công chúng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đã đến lúc họ chuyển từ cảm giác mong chờ, tò mò sang phát ngấy vì lại thêm Hoa hậu.

Liệu cơn bùng nổ này có thật sự là dấu hiệu phát triển, hay chỉ đang biến hai chữ "Hoa hậu" thành danh xưng mà khán giả dần thôi trân trọng?.

Hoa hậu lên ngôi như cơm bữa

Ngày 5/1, Võ Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Supranational Vietnam 2025

Ngày 10/5, Hà Tâm Như đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025

Ngày 21/6, Nguyễn Hoàng Phương Linh đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025

Ngày 27/6, Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2025

Ngày 28/6, Nguyễn Hoài Phương Anh đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025

Ngày 30/6, Nguyễn Thị Thưa đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025

Tháng 7/2025, công bố Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Ngày 14/9, Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Ngày 19/9, dự kiến diễn ra Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Tháng 11/2025, dự kiến diễn ra Chung kết Miss World Vietnam 2025

Chỉ mới qua 9 tháng nhưng đã có tới 7 chiếc vương miện được trao cho Hoa hậu, chưa tính đến những Á hậu. Nếu trước kia, công chúng chỉ nhớ đến vài cái tên cuộc thi lớn và danh giá như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì nay bản đồ nhan sắc phủ sóng thêm đủ từ hoa hậu biển, hoa hậu đảo, hoa hậu sinh viên đến cả hoa hậu quý bà. Thậm chí, nhiều địa phương còn nỗ lực xin giấy phép để tổ chức phiên bản riêng, biến sân khấu nhan sắc thành một "buffet vương miện" phong phú chưa từng có.

Hệ quả là chỉ trong một năm, Việt Nam rơi vào tình trạng bị "bội thực hoa hậu". Mỗi đêm chung kết khép lại là thêm một người đẹp bước lên bục sáng chói với vương miện trị giá hàng tỷ đồng. Thế nhưng, cũng chính vì "nhiều quá hóa loãng", công chúng đôi khi chẳng kịp nhớ nổi ai vừa lên ngôi, chưa kịp học thuộc tên hoa hậu này thì đã có thêm hoa hậu khác xuất hiện.

Chính vì sự xuất hiện của quá nhiều Hoa hậu, Á hậu nhưng không có ai quá thật sự nổi bật nên độ hot của Hoa hậu hiện tại dường như chỉ đạt đỉnh trong 24 - 48 giờ, sau đó, độ phủ bàn luận giảm nhanh vì ngay lập tức có cuộc thi kế tiếp chiếm sóng. Sự chồng chéo khiến mỗi câu chuyện vừa "nhen lửa" đã bị câu chuyện mới lấn át.

Mới đây nhất, showbiz Việt có thêm 5 nàng hậu và chỉ vài ngày nữa sẽ gia nhập thêm các Hoa hậu, Á hậu của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

"Ngấy" Hoa hậu

Điều khiến khán giả "ngán" các cuộc thi nhan sắc không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở chất lượng ngày càng xuống dốc của nhiều cuộc thi. Sân khấu thì vẫn lung linh, ban tổ chức vẫn quảng bá hoành tráng với những bộ vương miện tiền tỷ, nhưng nội dung chương trình thì như một cuốn băng tua đi tua lại: phần thi áo tắm – dạ hội – ứng xử với những câu hỏi na ná nhau. Chỉ cần xem một đêm chung kết là khán giả đã đoán được "plot" của những đêm còn lại. Chính sự thiếu sáng tạo ấy biến một sự kiện từng đáng mong chờ thành màn trình diễn rập khuôn, thiếu cảm xúc.

Ở khía cạnh thí sinh, nhiều gương mặt được gọi tên là tân Hoa hậu lại gây thất vọng vì thiếu kỹ năng căn bản như ứng xử lúng túng, visual không quá nổi bật... Chẳng ít lần phần thi ứng xử trở thành đề tài châm biếm trên mạng, khi câu trả lời "trật quẻ" hay sai kiến thức phổ thông lại vô tình viral mạnh hơn cả khoảnh khắc đăng quang.

Hoa hậu ngày càng nhiều, có những người đăng quang mờ nhạt đến mức công chúng khó có thể nhớ đến

Không chỉ vậy, nhiều cuộc thi gần đây còn bị chê ô dề, dễ tạo cảm giác toxic. Thay vì tập trung vào hành trình nhân văn, không ít sân khấu lại cố gắng tạo drama để thu hút chú ý, từ chuyện thí sinh mâu thuẫn nội bộ, clip hậu trường tố ban tổ chức thiên vị cho đến những lùm xùm quanh khâu chấm điểm. Ví dụ, chung kết một số cuộc thi từng gây tranh cãi dữ dội vì kết quả bất ngờ, hoa hậu đội vương miện trong sự ngỡ ngàng của phần lớn khán giả, khiến mạng xã hội nổ ra hàng nghìn bình luận tiêu cực. Hay có cuộc thi vừa khép lại thì lập tức vướng tin đồn mua giải, dàn xếp kết quả, khiến danh hiệu mới đăng quang đã phải gánh loạt phản đối.

Đáng lo hơn, nhiều hoa hậu sau khi đăng quang không tạo được dấu ấn tích cực, mà nhanh chóng bị đào ồn tư, phát ngôn gây sốc trong quá khứ. Có những người dừng ngay việc thực hiện những dự án cộng đồng đã hứa hẹn xuyên suốt cuộc thi. Thay vì là đại sứ truyền cảm hứng, họ vô tình trở thành cái tên bị cộng đồng mạng "bóc phốt", khiến công chúng thêm ngán ngẩm. Tất cả những yếu tố này cộng hưởng lại, khiến khán giả không còn cảm giác trông đợi người chiến thắng. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các cuộc thi hoa hậu đã bước vào thời kỳ bội thực và mất dần giá trị thiêng liêng.

Bất kì nàng hậu nào đăng quang đều trở thành "con mồi" dính vào loạt thông, tin bàn tán tiêu cực từ MXH

Một trong những điểm so sánh được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều gần đây chính là sự đối lập giữa "cơn mưa" hoa hậu và "match day" ngành Y. Không khó để nhận ra, sức hút của "match day" lan tỏa mạnh mẽ không thua kém bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào. Trên các nền tảng mạng xã hội, những clip ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ nội trú chọn chuyên khoa đã chạm đến hàng triệu người xem, kéo về vô số bình luận ngưỡng mộ. Nhiều netizen thẳng thắn so sánh: Một bên là vương miện lấp lánh, một bên là áo blouse trắng, rõ ràng, công chúng bây giờ dễ dành trọn cảm tình cho những giọt nước mắt của nỗ lực học hành suốt 6–7 năm trời hơn là những chiếc sash và crown mới toanh tháng nào cũng có.

Sự đối chiếu này phản ánh một sự chuyển dịch trong thang giá trị xã hội, từ chỗ ngưỡng mộ sắc đẹp sang trân trọng tri thức và thành tựu cống hiến. Và cũng chính vì thế, khi hoa hậu xuất hiện liên tục nhưng thiếu điểm nhấn khác biệt, khán giả dễ dàng quay sang quan tâm đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ giáo dục, y khoa, nghiên cứu khoa học… Bởi ở đó, họ nhìn thấy "cái đẹp" ở một tầng cao hơn – cái đẹp của tri thức, của sự kiên định và của trách nhiệm với cộng đồng.

Cuối cùng, cần nói thẳng, khán giả hôm nay kén chọn hơn. Họ không từ chối hoa hậu, họ chỉ từ chối sự lặp lại, họ từ chối những thứ bên ngoài, những chiếc áo màu mè. Khi mỗi tháng đều có một màn đăng quang hoành tráng nhưng ít chuyện mới để kể, cảm giác "ngấy" là phản xạ tự nhiên. Để lấy lại niềm tin và sự háo hức, các cuộc thi phải trả lời được câu hỏi: Điểm khác biệt là gì, tác động xã hội đo được ra sao, và vì sao khán giả nên dành thêm một giờ nữa cho cuộc thi này?

Nhiều vương miện quá chỉ khiến ánh sáng của chúng lu mờ đi!

Để tránh tình trạng lạm phát vương miện và trả lại sự thiêng liêng cho danh hiệu hoa hậu, điều quan trọng nhất nằm ở khâu quản lý và định hướng. Một hệ thống phân loại rõ ràng sẽ giúp công chúng dễ dàng nhận diện giá trị, đồng thời buộc đơn vị tổ chức phải tự nâng tiêu chuẩn của mình thay vì chạy theo số lượng.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất thay vì để hàng chục cuộc thi cùng nở rộ một lúc, có thể giới hạn và tập trung vào những sân chơi thật sự có uy tín, bề dày, tầm vóc quốc tế. Một mùa thi ít cuộc, nhưng mỗi cuộc đều để lại dấu ấn sâu đậm, mới thật sự khắc tên vào ký ức công chúng. Bởi khán giả không cần quá nhiều hoa hậu, họ chỉ cần một vài hoa hậu xứng đáng để tin, để nhớ và để tự hào.

Về nội dung, các cuộc thi cũng cần nâng cao chất lượng tiêu chí. Nếu trước kia, nhan sắc chiếm phần lớn thì nay, yếu tố học vấn, năng lực ngoại ngữ, tư duy xã hội, cam kết cộng đồng phải trở thành điểm cộng bắt buộc. Hoa hậu từ lâu vẫn được xem là biểu tượng giao thoa giữa sắc đẹp và trí tuệ, là gương mặt đại diện cho một thế hệ phụ nữ Việt tự tin bước ra thế giới.

Công chúng ngày càng đặt ra những tiêu chí cao hơn cho danh xưng Hoa hậu

Thế nhưng, khi chiếc vương miện xuất hiện quá nhiều, giá trị vốn thiêng liêng ấy lại dễ rơi vào tình trạng "phổ biến hoá", khiến công chúng chẳng còn mặn mà nhớ đến. Điều cần thiết lúc này không phải thêm nhiều sân khấu hoành tráng, mà là sự thanh lọc, điều chỉnh và nâng chuẩn để mỗi hoa hậu thực sự trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng, chứ không chỉ là một danh xưng giải trí thoáng qua. Như thế, chiếc vương miện mới không chỉ lấp lánh trên sân khấu mà còn toả sáng trong từng dự án cụ thể.

Nói cách khác, muốn trả lại giá trị cho hai chữ "Hoa hậu", các nhà sản xuất Việt cần một cú hãm phanh gắt. Một cú hãm để giảm tốc độ bùng nổ, nhưng tăng chất lượng; một cú hãm để danh hiệu trở lại đúng vị trí vốn có là biểu tượng của sắc đẹp gắn với tri thức, nhân văn và niềm tự hào quốc gia.

Vương miện chỉ thật sự toả sáng khi người đội nó mang trong mình sứ mệnh rõ ràng và hành động cụ thể. Và đôi khi, ít đi lại là nhiều hơn, ít hoa Hậu hơn, nhưng đủ tầm vóc, đủ nhân văn, đủ bản lĩnh để khắc sâu trong ký ức công chúng. Bởi chỉ khi đó, mỗi lần một Hoa hậu nào đó đăng quang mới thực sự là một niềm tự hào.