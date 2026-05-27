Việc giao hàng đối với những chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ LMS-901 Baikal đầu tiên sẽ bắt đầu vào năm tới. Ban đầu chúng sẽ được sử dụng cho các công tác hàng không nội địa, theo lời ông Mikhail Parnev - Giám đốc điều hành của Công ty Cho thuê Vận tải Nhà nước (Aerokhimflot).

Được phát triển để thay thế chiếc "xe chở ngô" An-2 nổi tiếng, máy bay đa năng hạng nhẹ Baikal sẽ bắt đầu được giao cho liên minh các nhà khai thác độc lập Aerokhimflot vào năm 2027.

Theo ông Parnev trong một cuộc phỏng vấn với báo Vedomosti, LMS-901 ban đầu sẽ được sử dụng cho công tác hàng không và vận tải hàng hóa và có thể sẽ đảm nhiệm vai trò máy bay chở khách sau này.

"Việc sử dụng ban đầu của máy bay Baikal sẽ chủ yếu dành cho các công việc trên không như chuyên chở hàng hóa. Quá trình đưa vào sử dụng các mẫu máy bay khu vực thế hệ mới thường bắt đầu như vậy", ông Parnev nói rõ.

Máy bay vận tải hạng nhẹ LMS-901 Baikal đã sẵn sàng phục vụ.

Hợp đồng mua 50 máy bay LMS-901 Baikal đầu tiên đã được ký kết vào tháng 9 năm ngoái. Những phi cơ này sẽ được giao cho Aerokhimflot. Hiện chưa có ngày giao hàng cụ thể, nhưng dự kiến mọi việc sẽ diễn ra theo đúng các điều khoản của hợp đồng đã ký.

Tháng 12 năm ngoái, có thông tin cho rằng chiếc LMS-901 được nâng cấp đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm với động cơ và cánh quạt do Nga sản xuất. Tháng 2 năm nay, nguyên mẫu thứ 3 đã cất cánh, được trang bị động cơ VK-800SM tiêu chuẩn và cánh quạt AV-901 đều do Nga sản xuất.

Máy bay hạng nhẹ LMS-901 Baikal có chiều dài 12,2m, chiều cao 3,7m và sải cánh rộng 16,5m. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay là 4,8 tấn, tốc độ lớn nhất lên đến 300km/h, tầm bay đạt tới con số 3.000km. Máy bay có thể chở 9 hành khách và mang theo tải trọng khoảng 2 tấn.