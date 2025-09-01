Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ G.H - Ảnh, clip: Như Hoàn | 01/09/2025 10:53 Báo lỗi cho Soha Ngay từ tờ mờ sáng ngày 1/9, dòng người từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chờ dự Lễ Thượng cờ. Hàng nghìn người dân tham dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng 1/9 Sáng 1/9/2025, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để Nghi lễ thượng cờ, chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình. Khung cảnh đông đúc tại Quảng trường Ba Đình từ tờ mờ sáng Đây là nghi lễ có ý nghĩa rất quan trọng của quốc gia, thu hút được nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan Khi tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, cả quảng trường bỗng lắng lại. Nghi lễ thượng cờ diễn ra trong sự nghiêm trang tuyệt đối. Không ai bảo ai, hàng nghìn người dân cùng đứng thẳng người, đưa tay lên ngực trái, hòa giọng hát vang Quốc ca. Tất cả ánh mắt đều hướng về lá cờ Tổ quốc đang từ từ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào. Giây phút lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình sáng đầu tháng Chín khiến hàng nghìn người dân có mặt lặng đi trong niềm xúc động, tự hào. Chị Trần Thị Mai (38 tuổi, Quảng Ninh) cũng cho biết: “Tôi từng xem lễ thượng cờ qua truyền hình, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự xúc động. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời.” "Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào? Tags lễ thượng cờ Theo Đời sống & Pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ngay-dau-tien-cua-thang-9-hang-nghin-nguoi-dan-do-ve-quang-truong-ba-dinh-tham-du-le-thuong-co-a567334.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha