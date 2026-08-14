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Ngày đầu thi lại ở Tuyên Quang: 650 lượt thí sinh dự thi, không có vi phạm

Lệ Thu
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Ngày 14/8, 650 lượt thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dự thi lại môn Ngữ văn và Toán, không có thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế.

Theo thông tin nhanh của Bộ GD&ĐT chiều 14/8, ngày thi đầu tiên của đợt thi tốt nghiệp lại được tổ chức tại 1 hội đồng thi, 1 điểm thi. Công tác tổ chức diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ở môn Ngữ văn , 324/324 thí sinh đăng ký dự thi có mặt, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với môn Toán , số thí sinh dự thi là 326/326, cũng đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, trong ngày 14/8 ghi nhận 650 lượt thí sinh dự thi ở hai môn. Con số này là tổng số lượt dự thi của hai môn, không phải số thí sinh riêng biệt. Đáng chú ý, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi trong ngày thi đầu tiên. Số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi vi phạm quy chế cũng là 0.

Ngày đầu thi lại ở Tuyên Quang: 650 Thí sinh tham gia không vi phạm quy chế - Ảnh 1.

Ngày 14/8, 650 lượt thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dự thi lại môn Ngữ văn và Toán, không ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế. (Ảnh: Viên Minh)

Hôm nay, thời tiết tại Tuyên Quang có mưa, nhưng các thí sinh vẫn đến điểm thi đầy đủ và đúng giờ, bảo đảm yêu cầu của kỳ thi.

Đợt thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy. Các thí sinh phải thực hiện lại các bài thi theo quy định để có kết quả mới phục vụ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

Theo phương án tổ chức, 326 thí sinh thuộc diện thi lại được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi. Chiều 13/8, có 323 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 98,48%; 5 thí sinh chưa đến làm thủ tục, trong đó 2 thí sinh tự do không đăng ký thi lại và 3 thí sinh bận việc đến làm thủ tục thi sớm trong sáng nay.

Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người phục vụ kỳ thi, riêng tại điểm thi có 70 người làm nhiệm vụ. Các giám thị không được sử dụng lại từ kỳ thi đợt 1 và 100% cán bộ làm nhiệm vụ được tập huấn trước khi kỳ thi diễn ra.

Một điểm đáng chú ý là đề thi được xây dựng mới, đồng thời bổ sung chuyên gia khảo thí để bảo đảm cân bằng độ khó. Kết quả và phổ điểm kỳ thi lại dự kiến được công khai tương tự như kỳ thi lần đầu.

Theo lịch, sáng mai 15/8 thí sinh tiếp tục thi môn tự chọn.

Tags

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Tuyên Quang

điểm thi

thi lại

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