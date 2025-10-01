Ngày đầu nhập học, tân sinh viên khóc thét khi mở cửa phòng KTX: Chị khóa trên ơi, em ghét chị!

Các tân sinh viên vừa mới nhập học chắc hẳn không ngờ rằng mình có thể “ghét” các anh chị khóa trước như vậy. Nghe có vẻ vô lý bởi về cơ bản họ chưa từng gặp nhau, đó còn chưa kể đến việc các “tiền bối” đã tốt nghiệp từ lâu. Nhưng tại sao các tân sinh viên vẫn có thể nảy sinh cảm giác không hài lòng với họ?

Thực ra lý do rất đơn giản bởi cuộc sống của các khóa sinh luôn có những điểm liên kết đặc biệt với nhau. Chẳng hạn, ký túc xá mà bạn đang ở, nếu trước đó có anh chị khóa trước từng sinh sống, sẽ ít nhiều để lại “dấu ấn”. Nếu khi rời đi, họ để lại những thứ khó chịu, khó chấp nhận hoặc thiếu tinh tế, thì không có gì lạ khi tân sinh viên bày tỏ sự bất mãn.

Mới đây, MXH Trung Quốc xôn xao trước bài đăng của một tân sinh viên với câu mở đầu khiến không ít người bất ngờ: “Chị khóa trên ơi, em ghét chị!”.

"Di sản" mà chị khóa trên để lại khiến nữ sinh này không khỏi bực mình.

Theo đó, khi mới đến nhận phòng ký túc xá, nữ sinh này vốn tràn đầy kỳ vọng rằng đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Tuy nhiên, ngay khi mở cửa phòng, nữ sinh đã “bùng nổ”. Phòng ký túc xá vốn cũ kỹ, bố trí rối mắt và không được đánh giá cao về điều kiện cơ sở vật chất. Dù là giường tầng, việc thêm bàn học ở vị trí giường dưới khiến tổng thể thiếu sự đồng bộ, sơn xanh trên bàn đã phai mờ, dấu hiệu rõ ràng của thời gian. Dù vậy, điều này vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất, vì dù phòng đơn sơ, chỉ cần được dọn dẹp sạch sẽ, các tân sinh viên phần nào vẫn có thể chấp nhận.

Điều khiến nữ sinh khó chịu nhất là bàn học của mình từng thuộc về một chị khóa trước với gu thẩm mỹ khó hiểu: bàn được dán kín giấy dán tường màu hồng sặc sỡ, hoa văn và màu sắc chói mắt. Chỉ nhìn bàn thôi, khó mà tưởng tượng mình sẽ phải ngồi học ở đó trong suốt bốn năm, khiến tâm trạng của cô bạn ngay lập tức trở nên nặng nề.

Bàn học chằng chịt giấy dán tường có màu sắc sặc sỡ.

Thậm chí, còn có những tình huống “thê thảm” hơn, mà cả hai bên đều có phần trách nhiệm. Một nữ sinh khác chia sẻ rằng bàn học của mình bị dán kín giấy dán tường kiểu gạch, nhìn từ xa chẳng khác nào bước nhầm vào phòng nam sinh. Có những nữ sinh khóa trước khác lại dán đầy poster truyện tranh xung quanh giường, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu.

Thực ra, khi các anh chị khóa trên tốt nghiệp và rời ký túc xá, nếu dành thêm chút thời gian dọn dẹp. Đó không chỉ là thể hiện văn hóa và trách nhiệm, mà còn là món quà tinh tế dành cho thế hệ sinh viên kế tiếp. Ai mới bước chân vào đại học cũng mong muốn bắt đầu cuộc sống trong một phòng sạch sẽ, gọn gàng; nếu bước vào chỉ thấy giấy dán cũ hay poster lộn xộn, kỳ vọng ban đầu rất dễ tan biến và ảnh hưởng tới ấn tượng đầu tiên về ngôi trường. Chỉ cần bỏ thêm một, hai tiếng đồng hồ để tháo giấy dán, poster cũ và sắp xếp phòng gọn gàng, các tân sinh viên sẽ bớt phiền toái và không phải mất công xử lý những “di sản” mà khóa trước để lại.