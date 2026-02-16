Ngày cuối năm ở thành phố khoa học Dubna, Nga

Ngày cuối năm ở thành phố khoa học Dubna diễn ra trong không khí lặng lẽ khi thành phố nằm bên bờ sông Volga, cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 120 km, nổi tiếng là trung tâm nghiên cứu hạt nhân quốc tế với Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna. Nơi đây hiện có một cộng đồng nhỏ người Việt Nam là các nhà khoa học, nghiên cứu viên đang tham gia nhiều chương trình hợp tác quốc tế. Không rộn ràng không khí Tết như ở nhiều nơi khác, ngày cuối năm của những người Việt tại đây mang dấu ấn riêng.

Vợ chồng anh Trung cùng làm việc trong Phòng thí nghiệm các vấn đề hạt nhân của Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna. Năm nay là năm thứ 4 họ đón Tết xa nhà. Hiện tại Dubna có khoảng 30 nghiên cứu viên Việt Nam làm việc tại các phòng thí nghiệm khác nhau, không phải ai cũng có điều kiện trở về quê hương trong những ngày này. Những người ở lại cùng nhau tụ họp đón Tết. Thực phẩm Việt Nam không sẵn có tại Dubna nên để có hương vị quê hương, mọi người phải đặt hàng từ sớm.

Anh Nguyễn Hữu Minh Trung, nghiên cứu viên tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna, Nga, cho biết 4 - 5 gia đình cùng một số nghiên cứu viên đã gom lại đặt đồ và thuê taxi hoặc dịch vụ vận chuyển mang xuống, nhưng 2 - 3 tháng mới mua được 1 lần.

(Ảnh chụp màn hình)

Đồ chơi xếp hình Lego cũng có thể trở thành khuôn gói bánh chưng. Mọi người cùng quây quần bên nhau. Một nồi bánh chưng nhỏ đủ để chia cho mỗi nhà chút hương vị Tết quê hương. Điều đặc biệt là bánh chưng ở Dubna được gói không chỉ bằng lá dong mà còn bằng giấy nến.

Chị Nguyễn Thị Bảo Mỹ, nghiên cứu viên tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna, Nga, chia sẻ do khó và đắt khi mua lá dong nên để gói được nhiều bánh, mọi người sử dụng ít lá và thêm lớp giấy nến để giúp bánh chặt hơn, không lo hỏng.

Một bữa cơm chiều cuối năm ấm áp giữa ngày đông lạnh giá ở Nga giúp những người con Việt Nam từ nhiều miền quê xích lại gần nhau. Thông thường sau kỳ nghỉ lễ năm mới ở Nga, tháng 2 là giai đoạn cao điểm trong các phòng thí nghiệm của Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna. Các nghiên cứu viên Việt Nam được tạo điều kiện nghỉ 1 ngày theo Tết âm lịch, sau đó tiếp tục công việc với các mẫu đo, số liệu phân tích và giải đoán kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ hạt nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Anh Nguyễn Hữu Minh Trung cho biết mọi người sang đây từ các trường đại học, viện nghiên cứu ở 3 miền, cùng gắn kết về khoa học và có chung mục tiêu phấn đấu phục vụ Tổ quốc.

Tết của những người Việt trẻ ở thành phố Dubna không khác một ngày bình thường, vẫn là tuyết trắng và những giờ nghiên cứu miệt mài trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người luôn có một khoảng lặng ấm áp để nhớ về quê hương, tiếp thêm động lực để bền bỉ và nỗ lực cho sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam trong tương lai.