Ngay cuối năm nay, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công nhà xưởng phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ngày 20/9, Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ôtô điện do Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) triển khai tại khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 132 ha, thuộc các lô CN4-1, CN4-2 trong phân khu quy hoạch khu công nghiệp trung tâm, phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp 3.210 tỷ đồng (15%), phần còn lại huy động từ các nguồn vốn khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng và công trình phụ trợ, phục vụ các doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho ngành ôtô điện. Công trình dự kiến khởi công cuối năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2027.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh nhấn mạnh, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo động lực mới trong thu hút đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những năm qua, Vingroup liên tục rót vốn vào nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Năm 2021, tập đoàn xây dựng Nhà máy pin xe điện VinES trên diện tích gần 13 ha tại Vũng Áng, hiện đã cung ứng sản phẩm cho mẫu VF6 từ giữa 2023. Tháng 6 vừa qua, nhà máy VinFast Hà Tĩnh rộng 360.000 m² cũng được khánh thành sau 7 tháng thi công. Ngoài ra, Vingroup đang xúc tiến đầu tư dự án cảng biển, logistics với vốn 40.000 tỷ đồng và khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh.

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập từ năm 2006, có quy mô hơn 22.000 ha, hiện thu hút khoảng 150 dự án, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Một số dự án lớn đã hiện diện như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I…