Ngày cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: Sức khỏe rất yếu, tâm nguyện 1 điều

Kasim Hoàng Vũ qua đời tại một bệnh viện ở Houston, bang Texas, Mỹ hôm 1/3. Những ngày cuối đời, sức khỏe của nam ca sĩ rất yếu, một phần gương mặt anh bị hoại tử do khối u. Tuy nhiên, Kasim muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Một số người thân và đồng nghiệp ở Mỹ kịp đến thăm để chia tay anh.

Nhiều người tiếc thương khi Kasim Hoàng Vũ qua đời

Ca sĩ Duy Trường - một người bạn của Kasim Hoàng Vũ chia sẻ với VnExpress, gia đình ca sĩ không muốn tổ chức tang lễ ồn ào, chỉ một số người thân quen biết tin, đến để bày tỏ tiếc thương. Tâm nguyện của Kasim là muốn tiếng hát của anh mãi mãi trong lòng mọi người.

Hiện tại, mẹ và một người em của Kasim Hoàng Vũ túc trực để lo liệu hậu sự cho anh. Thông tin về cáo phó sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Theo dự kiến, tang lễ của nam ca sĩ sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm và giản dị.

Kasim Hoàng Vũ phát hiện mắc viêm khớp xương hàm vào những tháng đầu năm 2023, sau lần nhổ răng khôn tưởng chừng đơn giản. Đến cuối năm, anh phải bước vào ca phẫu thuật đầu tiên. Di chứng sau mổ khiến gương mặt nam ca sĩ bị lệch, phần cằm có dấu hiệu biến dạng rõ rệt.

Kasim mong tiếng hát của anh mãi trong lòng mọi người.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không chuyển biến tích cực như kỳ vọng. Tháng 8/2024, anh tiếp tục lên bàn mổ lần thứ hai. Ca đại phẫu khiến Kasim sụt cân nghiêm trọng, cơ thể suy nhược và phải mất gần nửa năm tĩnh dưỡng mới dần ổn định. Trong quãng thời gian hồi phục, anh gần như không thể vận động cơ hàm, buộc phải ngưng ca hát và chỉ sử dụng các loại thức ăn mềm để tránh tác động đến vùng phẫu thuật.

Những tháng sau đó, bệnh tình nhiều lần tái phát, khối u ở hàm tiếp tục phát triển khiến nam ca sĩ phải nhập viện cấp cứu. Cuối năm 2025, các bác sĩ chỉ định anh thực hiện phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo nhằm cải thiện chức năng ăn uống, sinh hoạt. Tuy vậy, kế hoạch này vẫn phải trì hoãn do chưa thể thu xếp được lịch mổ phù hợp.