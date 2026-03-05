Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ ở tuổi 46

Chia sẻ với báo Ngôi sao, một người bạn của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cho biết anh đã mất tại một bệnh viện ở bang Texas, Mỹ vào tuần trước, sau hai năm chống chọi bệnh u xương hàm.

Kasim Hoàng Vũ

Những ngày cuối đời, sức khỏe của Kasim rất yếu, người thân và đồng nghiệp ở Mỹ đã lần lượt đến thăm để chia tay anh. Vết thương ở hàm bị hoại tử, nhưng nam ca sĩ muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Mẹ ruột nam ca sĩ mong muốn giữ kín thông tin con trai qua đời để tránh ồn ào. Thi hài Kasim Hoàng Vũ hiện vẫn ở bệnh viện, chờ đưa về nhà quàn. Anh và nhóm bạn chờ gia đình phát tang sẽ bay đến Houston thắp hương tiễn đưa nam ca sĩ.

Khi biết tin Kasim Hoàng Vũ qua đời, nhiều đồng nghiệp trong showbiz đã cầu nguyện và gửi lời chia buồn đến gia đình anh. Nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ: "Vậy là em (ca sĩ Kasim Hoàng Vũ) đã vĩnh biệt cõi ta bà này. Thương tiếc tiễn biệt em!". Nghệ sĩ Văn Ruy tiếc thương: "Tiễn biệt em". Còn Lệ Quyên thì thốt lên bàng hoàng, xót thương.

Kasim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ, sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Nam ca sĩ được biết đến rộng rãi sau khi giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, với hàng loạt hit như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Tôi là ai, em là ai... Anh từng là một trong những ngôi sao pop–rock nổi bật của thập niên 2000 tại Việt Nam.

Kasim Hoàng Vũ trên giường bệnh

Từ giữa năm 2023, Kasim đối mặt với căn bệnh viêm khớp xương hàm nghiêm trọng, phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ nang xương ở hàm và cổ, một phần khiến gương mặt anh biến dạng và mất khả năng nhai bình thường. Việc điều trị kéo dài khiến anh không thể ăn uống như trước, chỉ dùng thực phẩm mềm và dinh dưỡng, gây sụt cân nặng từ khoảng 80 kg xuống còn gần 66 kg, cơ thể ngày càng hao gầy.

Trong thời gian mắc bệnh, Kasim Hoàng Vũ đã phải tạm dừng tất cả hoạt động nghệ thuật, chuyển sang sống tại bang Texas, Mỹ, tập trung điều trị và duy trì kinh tế bằng việc kinh doanh nhà hàng và phòng thu âm. Mặc dù có lúc sức khỏe tạm cải thiện sau các đợt điều trị, căn bệnh tái phát nhiều lần khiến anh suy yếu và không còn khả năng ca hát như trước.





