Ngày công bố điểm thi ĐH, mẹ tra mãi không thấy tên con gái, gặng hỏi em mới bình thản: "Con chưa từng thi"

Thay vì một bảng điểm như mong đợi, người mẹ nhận về sự thật khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và đặt ra nhiều suy ngẫm về áp lực thi cử.

Đối với nhiều gia đình Trung Quốc, ngày công bố điểm kỳ thi đại học luôn là thời điểm hồi hộp nhất trong năm. Có người vỡ òa vì đạt kết quả thi của con cái như mong đợi, có người tiếc nuối con cái vì chưa làm tốt, nhưng dù thế nào, bảng điểm cũng đánh dấu sự khép lại của một chặng đường dài ôn luyện.

Thế nhưng, với người mẹ trong câu chuyện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc dưới đây, ngày tra điểm lại trở thành khoảnh khắc bà không bao giờ ngờ tới. Sau nhiều lần nhập thông tin vẫn không thấy kết quả của con gái, bà mới bàng hoàng phát hiện một sự thật gây shock, đó là cô chưa từng tham dự kỳ thi đại học năm nay.

Theo chia sẻ được chính người mẹ đăng tải trên mạng xã hội, vào ngày công bố điểm, trong khi bạn bè, người thân và các phụ huynh xung quanh đều tất bật tra cứu điểm thi, con gái bà lại nằm trên giường xem máy tính bảng như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày công bố điểm, cô con gái vẫn bình tĩnh nằm trên giường không hề có động thái nào

Ban đầu, người mẹ nghĩ con chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh. Tuy nhiên, khi bà tự nhập thông tin của con để tra cứu điểm, hệ thống liên tục báo không tìm thấy dữ liệu. Sau nhiều lần thử lại, bà bắt đầu nghi ngờ máy tính gặp trục trặc.

Chỉ đến khi gặng hỏi, cô con gái mới thừa nhận sự thật: Em không hề bước vào phòng thi.

Thông tin này khiến người mẹ bàng hoàng. Suốt 3 năm cấp 3, đặc biệt là năm lớp 12, bà luôn chăm lo từng bữa ăn, chi trả tiền học thêm, đồng hành cùng con trong giai đoạn cuối cấp mà không hề biết con đã quyết định không tham gia kỳ thi.

Cô con gái thừa nhận mình không tham dự kỳ thi dù gia đình vẫn nghĩ em đang ôn tập bình thường

Theo người mẹ, điều khiến bà đau lòng không phải việc con có thể đạt điểm thấp mà là việc con lựa chọn giấu kín sự thật trong suốt thời gian dài.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô gái thiếu trách nhiệm khi để gia đình lo lắng suốt thời gian dài. Ngược lại, cũng có ý kiến đặt câu hỏi vì sao người mẹ không nhận ra những dấu hiệu bất thường từ sớm.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều đáng suy nghĩ hơn cả là áp lực mà học sinh phải đối mặt. Không ít em xem kỳ thi đại học là thước đo duy nhất cho tương lai. Khi quá sợ thất bại hoặc lo làm cha mẹ thất vọng, một số học sinh có thể chọn cách né tránh thay vì đối diện với kết quả.

Tâm lý này không hiếm gặp. Với một số học sinh, việc không đi thi đồng nghĩa với việc sẽ không có điểm số để đối mặt, cũng không phải chứng kiến nỗi thất vọng của bản thân hay gia đình. Dù vậy, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi việc trốn tránh không thể giải quyết những vấn đề phía sau.

Câu chuyện làm dấy lên nhiều tranh luận

Thực tế, kỳ thi đại học chỉ là một cột mốc trong hành trình trưởng thành, không phải điểm kết thúc của cuộc đời. Mỗi người đều có thể lựa chọn những con đường khác nhau như học nghề, đi làm sớm hay tiếp tục học ở một thời điểm khác. Điều quan trọng là quyết định đó xuất phát từ sự chủ động và được trao đổi thẳng thắn với gia đình, thay vì được đưa ra vì nỗi sợ hãi hay áp lực tâm lý.

Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở dành cho cả phụ huynh và học sinh. Với cha mẹ, bên cạnh việc quan tâm đến thành tích, điều cần thiết không kém là lắng nghe trạng thái tâm lý của con trong giai đoạn nhiều áp lực. Còn với học sinh, dù kết quả ra sao, sự trung thực và dám đối diện với khó khăn luôn là bước khởi đầu quan trọng để tìm ra hướng đi phù hợp cho tương lai.

Theo Sohu