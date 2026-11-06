Ngày con trai dẫn bạn gái về ra mắt, tôi cố tình không chuẩn bị, phản ứng của con bé khiến tôi muốn cưới gấp

Lúc hai đứa chuẩn bị ra về, cô bé còn quay lại cảm ơn vì bữa cơm. Tôi bất giác thấy vui. Một bữa cơm chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cô vẫn đón nhận bằng thái độ trân trọng.

Tôi năm nay 52 tuổi, có một cậu con trai duy nhất đã 28 tuổi. Chuyện con dẫn bạn gái về ra mắt khiến vợ chồng tôi mong ngóng suốt mấy tuần. Thế nhưng, thay vì chuẩn bị một mâm cơm thật thịnh soạn như nhiều bà mẹ khác, tôi lại cố tình nấu một bữa cơm rất bình thường, thậm chí có phần đạm bạc.

Tôi biết suy nghĩ này có thể khiến nhiều người không đồng tình, nhưng thú thật, tôi muốn nhìn cách cô gái ấy cư xử trong một hoàn cảnh không có sự chuẩn bị cầu kỳ. Tôi không cần con dâu tương lai phải khéo léo hay biết lấy lòng bố mẹ chồng, nhưng tôi muốn biết cô bé có phải người biết chia sẻ, sống chân thành và không quá câu nệ hình thức hay không.

Hôm ấy, tôi chỉ nấu một nồi canh rau, đĩa trứng chiên, ít thịt rang và đĩa cà muối. Chồng tôi còn thắc mắc sao ngày đầu con đưa bạn gái về mà tôi không làm thêm món ngon. Tôi chỉ cười, bảo cứ để mọi chuyện tự nhiên.

Khoảng 11 giờ, con trai đưa bạn gái về. Cô bé khá xinh xắn, ăn mặc giản dị, nói chuyện lễ phép. Vừa bước vào nhà, cô đã chủ động chào hỏi bố mẹ, hỏi thăm sức khỏe ông bà rồi ngồi trò chuyện cùng chúng tôi. Tôi để ý cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mâm cơm đơn giản.

Đến bữa, tôi có chút ái ngại vì sợ cô bé không quen ăn những món dân dã. Nhưng cô lại vui vẻ gắp thức ăn, khen món thịt rang của tôi vừa miệng, còn hỏi cách muối cà để về học làm. Cô ăn uống tự nhiên, không chê bai, cũng không cố tỏ ra khách sáo.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau bữa ăn, khi tôi đang định đứng dậy dọn dẹp, cô bé đã nhẹ nhàng xin phép phụ một tay. Tôi bảo khách đến nhà cứ ngồi chơi, nhưng cô vẫn mang bát đĩa vào bếp. Cô không làm những việc quá lớn lao, chỉ lặng lẽ gom bát, lau chiếc bàn ăn rồi hỏi tôi có cần rửa rau chuẩn bị cho bữa tối không.

Ảnh minh họa

Tôi càng quan sát càng thấy cô bé có sự tinh tế rất tự nhiên. Cô không cố thể hiện mình đảm đang trước mặt bố mẹ bạn trai, cũng không nói những câu ngọt ngào để lấy lòng. Khi con trai tôi vô tư ngồi xem điện thoại, cô còn nhắc anh đứng dậy phụ mẹ bê đồ, bởi hôm nay mẹ đã nấu cơm rồi.

Lúc hai đứa chuẩn bị ra về, cô bé còn quay lại cảm ơn vì bữa cơm. Tôi bất giác thấy vui. Một bữa cơm chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cô vẫn đón nhận bằng thái độ trân trọng.

Sau hôm ấy, con trai hỏi tôi có ưng bạn gái không. Tôi không trả lời ngay mà chỉ nói rằng nếu hai đứa thật lòng thương nhau, biết tôn trọng gia đình và cùng nhau chia sẻ cuộc sống thì bố mẹ không có lý do gì phản đối.

Tuy nhiên, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là cô bé có biết nấu ăn hay dọn dẹp hay không. Tôi hiểu phụ nữ ngày nay có công việc, có cuộc sống riêng, không ai nên bị đánh giá chỉ qua chuyện bếp núc. Điều khiến tôi có thiện cảm là cách cô đối xử với mọi người khi không có gì đặc biệt để lấy lòng họ.

Tôi cũng tự nhắc mình rằng, nếu sau này cô bé thực sự trở thành con dâu, tôi không thể vì hôm nay cô đã rửa vài chiếc bát mà mặc định đó là trách nhiệm của cô. Tôi muốn có một người con trong nhà, chứ không phải một người đến để gánh thêm việc nhà.

Không biết có phải tôi quá dễ tính hay không, nhưng sau buổi ra mắt ấy, tôi chỉ mong hai đứa sớm ổn định để tính chuyện cưới xin. Còn mọi người, liệu cách một cô gái cư xử trong lần đầu về nhà bạn trai có đủ để đánh giá cô ấy là người phù hợp để kết hôn không?