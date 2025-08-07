Ngay cả khi nằm trong nhóm có lãi cao nhất, một công ty công nghệ vẫn tiếp tục sa thải 9.000 nhân viên

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo The Time of India, trong thông báo nội bộ được gửi đến nhân viên công ty vào ngày 30/7, CEO Satya Nadella xác nhận Microsoft sẽ tiếp tục cắt giảm 9.000 nhân sự.

Đây là đợt sa thải lớn thứ tư trong năm, nâng tổng số nhân sự bị ảnh hưởng từ đầu năm đến nay lên hơn 15.000 người, tương đương 4% lực lượng lao động toàn cầu.

"Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất", CEO Satya Nadella chia sẻ, đồng thời, ông bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các nhân viên bị ảnh hưởng. Ông cho rằng chính họ đã góp phần giúp công ty đạt được vị thế hàng đầu như hiện nay.

Đợt cắt giảm bắt đầu từ đầu năm với lý do hiệu suất làm việc, sau đó tăng mạnh vào tháng 5 với hơn 6.000 nhân viên bị sa thải, chủ yếu là kỹ sư phần mềm và quản lý dự án. Tháng 6 tiếp tục chứng kiến hơn 300 người mất việc, và đợt cao điểm mới nhất trong tháng 8 đã đẩy con số vượt mốc 15.000.

Mảng game chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 3.000 nhân sự bị sa thải kể từ sau thương vụ thâu tóm Activision Blizzard trị giá 69 tỷ USD.

Nhiều dự án lớn như Perfect Dark hay Everwild bị hủy bỏ, studio The Initiative bị đóng cửa, và hơn 200 việc làm tại King, hãng sản xuất Candy Crush, cũng bị cắt giảm.

Giữa những xáo trộn về nhân sự, Microsoft vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với thu nhập ròng quý đạt 25,8 tỷ USD – tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất của S&P 500.

CEO Satya Nadella gọi đây là “bí ẩn thành công của một ngành công nghiệp không có giá trị nhượng quyền”, khi công ty vừa lập kỷ lục lợi nhuận, vừa cắt giảm hàng loạt nhân sự.

Song song với đà tăng trưởng tài chính, Microsoft đang thực hiện một cuộc tái cấu trúc quy mô lớn, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy quản lý trung gian nhằm loại bỏ các rào cản tổ chức và tăng tốc quá trình ra quyết định.

Đây là chiến lược mà nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Amazon và Meta cũng đang áp dụng trong bối cảnh AI lên ngôi.

CEO Satya Nadella cho biết Microsoft không còn đơn thuần là một “nhà máy phần mềm”, mà đang chuyển mình thành một “cỗ máy trí tuệ nhân tạo”.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã rót tới 80 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI. Thậm chí, trí tuệ nhân tạo hiện đã đảm nhận tới 30% khối lượng viết mã trong một số dự án, phản ánh vai trò ngày càng sâu của AI trong hoạt động cốt lõi của tập đoàn.

(Nguồn: The Time of India﻿)