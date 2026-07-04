Ngày 3/7, ghi nhận cảnh tượng lạ tại quán ốc hút trong chợ Cồn (Đà Nẵng)

Không phải lễ hội hay sự kiện đặc biệt, khu ẩm thực Chợ Cồn những ngày qua bỗng đông nghịt người với hàng loạt điện thoại, máy ảnh cùng hướng về một góc quán. Cảnh tượng hiếm thấy này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội và khiến nhiều người thích thú.

Chợ Cồn, hình thành từ những năm 1940, từ lâu đã được xem là một trong những "thiên đường ẩm thực" nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Không chỉ hấp dẫn bởi hàng trăm món ăn đặc sản như mì Quảng, bún mắm, bánh xèo, bánh bèo, ốc hút, kem bơ..., khu chợ còn ghi điểm với nhiều du khách nhờ văn hóa kinh doanh văn minh của các tiểu thương. Theo ghi nhận của nhiều du khách và người dân địa phương, tình trạng chèo kéo, ép giá hay "chặt chém" gần như không xảy ra, tạo nên hình ảnh thân thiện cho điểm đến này.

Mới đây, Chợ Cồn bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi được cho là xuất hiện trong lịch trình ghi hình của chương trình 2 Ngày 1 Đêm . Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc HIEUTHUHAI, Cris Phan và Lê Dương Bảo Lâm ngồi thưởng thức món ốc hút tại chợ nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc HIEUTHUHAI, Cris Phan và Lê Dương Bảo Lâm ngồi thưởng thức món ốc hút tại chợ Cồn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nguồn: anthony.hoang_

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ mà còn là khung cảnh được ví như một "ma trận camera". Xung quanh bàn ăn, hàng chục người hâm mộ đứng kín, đồng loạt giơ điện thoại và máy ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc của các nghệ sĩ. Theo chia sẻ của người đăng tải, ngoài ê-kíp ghi hình của chương trình, rất đông khán giả cũng có mặt để gặp gỡ thần tượng, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhiều góc quay từ những người có mặt tại hiện trường tiếp tục được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, một số người còn chia sẻ khoảnh khắc ngồi ngay cạnh HIEUTHUHAI tại quán ốc hút, khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự "ghen tị".

Xung quanh bàn ăn, hàng chục người hâm mộ đứng kín, đồng loạt giơ điện thoại và máy ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc của các nghệ sĩ. Nguồn: anthony.hoang_

Nằm ngay ngã tư giao giữa đường Ông Ích Khiêm và Quang Trung, Chợ Cồn sở hữu vị trí thuận tiện nên rất dễ tìm, cả với người dân địa phương lẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Tên gọi "Chợ Cồn" bắt nguồn từ việc khu chợ được xây dựng trên một cồn cát khi mới thành lập. Hiện nay, khu chợ gồm một dãy nhà 3 tầng, hai dãy nhà 2 tầng cùng sáu khu nhà cấp 4, vừa là nơi mua bán hàng hóa vừa là điểm đến ẩm thực nổi tiếng của thành phố.

Ảnh: Sưu tầm

Không gian ăn uống tại đây được chia thành hai khu vực chính. Khu ẩm thực trong nhà (Food Court) được bố trí thành từng dãy gọn gàng, sạch sẽ với các quầy bán bánh bèo, bánh xèo, bánh căn, ốc hút, mì Quảng, chè, sinh tố, trái cây dầm... Trong khi đó, khu Street Food ngoài trời lại mang đến không khí nhộn nhịp với hàng loạt món ăn quen thuộc như bánh canh, ram cuốn cải, bánh bột lọc, mực nướng, chè chuối... Giá các món ăn nhìn chung khá "mềm", dao động khoảng 25.000-50.000 đồng/phần, phù hợp với cả khách du lịch và người dân địa phương.

Bên trong chợ Cồn có nhiều đặc sản như bánh tráng cuốn thịt heo, kem bơ,... Ảnh: Bích Ngọc

Bên cạnh khu ăn uống, Chợ Cồn còn có khu bán thực phẩm khô với nhiều đặc sản được du khách lựa chọn làm quà như mực một nắng, mực rim me, chả bò, tré, cá khô, mắm nêm hay mắm ruốc. Đây đều là những sản phẩm mang đậm hương vị miền Trung và được nhiều người tìm mua sau mỗi chuyến du lịch Đà Nẵng.

Đến Chợ Cồn, thực khách có thể thưởng thức gần như đầy đủ những món đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh tráng kẹp, bánh xèo, nem lụi, ram cuốn cải, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, gỏi cá Nam Ô, các loại ốc, chè hay món kem bơ trứ danh - một trong những món "phải thử" khi ghé khu chợ này.

Bánh bèo, bánh bột lọc, bánh tráng kẹp, ram cuốn cải, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, gỏi cá Nam Ô, các loại ốc, chè hay kem bơ là những món nên thử khi tới chợ. Ảnh: Sưu tầm

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, việc các tiểu thương tại Chợ Cồn duy trì cách ứng xử văn minh với du khách là kết quả của quá trình vận động, tuyên truyền đồng bộ từ nhiều cấp, ngành. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, từ Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch đến Bộ tiêu chí Văn hóa du lịch Đà Nẵng SMILE được áp dụng từ năm 2025. Song song với đó là các chương trình tập huấn kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn niêm yết giá, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện, góp phần gìn giữ hình ảnh đẹp của khu chợ lâu đời này.

Chợ Cồn là địa chỉ quen thuộc cho du khách muốn quà về sau chuyến du lịch. Ảnh: Sưu tầm

Chợ Cồn mở cửa từ khoảng 7h đến 19h30 hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương thường bắt đầu dọn hàng trước giờ đóng cửa khoảng một tiếng. Nếu muốn trải nghiệm đầy đủ các gian hàng, du khách nên đến vào ban ngày hoặc đầu giờ chiều. Buổi tối, khu vực xung quanh chợ vẫn còn nhiều hàng quán phục vụ các món ăn đặc sản, tạo nên không khí ẩm thực sôi động ngay giữa trung tâm Đà Nẵng.