Ngày 29 Tết (16/2): Giá vàng thế giới có "diễn biến lạ"; vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục neo cao

Ngày 16/2 (tức 29 Tết), thị trường vàng trong nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Chốt phiên ngày 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ cũng đồng loạt duy trì mức giá này.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Nhiều doanh nghiệp vàng bạc bắt đầu nghỉ Tết từ hôm nay và dự kiến mở cửa trở lại ngày 22/2 (mùng 6). Trước kỳ nghỉ, nhu cầu mua vàng, bạc tăng mạnh.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng thế giới đang giao động quanh ngưỡng 5.026,50 USD/ounce, chênh khoảng 23 triệu đồng/lượng so với giá trong nước (tính theo tỷ giá Vietcombank)

Giá vàng đã lấy lại được mốc 5.000 USD/ounce vào cuối tuần trước, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng đợt bán tháo mạnh hôm thứ Năm cho thấy thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng.

Cả vàng và bạc có khởi đầu tuần khá yên ắng, giá dao động quanh các mốc tâm lý quan trọng là 5.000 USD và 80 USD. Tuy nhiên, cả hai kim loại đã chịu áp lực bán đáng kể vào thứ Năm: vàng giảm 3% và bạc lao dốc hơn 10%.

"Đó là một diễn biến rất kỳ lạ mà chúng ta thấy hôm qua, không chỉ ở vàng mà cả bạc, đặc biệt khi không có chất xúc tác rõ ràng nào," Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, cho biết. "Rất khó để nói chắc rằng giai đoạn biến động tồi tệ nhất đã qua. Tôi vẫn cho rằng cần một giai đoạn tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng tiếp theo."

Bất chấp biến động, thị trường vàng đã phục hồi một phần sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng được công bố sáng thứ Sáu.

Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết lạm phát CPI tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh so với mức 2,7% của tháng 12. Dự báo đồng thuận của các nhà kinh tế là 2,5%.

Các nhà phân tích cho rằng vàng tăng giá vì dữ liệu lạm phát tạo cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Tuy nhiên theo công cụ CME FedWatch, Fed chưa được kỳ vọng hành động trước tháng 6.



"Giá vàng đang nhích lên sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ củng cố kỳ vọng lãi suất thấp hơn. Hiện thị trường định giá khoảng 50% khả năng có lần cắt giảm lãi suất thứ ba trước tháng 12/2026," Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, cho biết. "Tuy nhiên, còn quá sớm để phe mua ăn mừng, khi mốc 5.000 USD là kháng cự tâm lý quan trọng. Nếu vượt qua, giá có thể hướng tới 5.050 và 5.100 USD; ngược lại nếu suy yếu dưới 5.000 USD, giá có thể quay về 4.900 USD. Đợt bán tháo đột ngột hôm qua vẫn cho thấy tâm lý mong manh sau cú sụt mạnh cuối tháng 1."

Bên cạnh kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng vàng còn nhạy cảm với áp lực bán trên thị trường chứng khoán, khi S&P 500 chưa thể vượt mốc kháng cự 7.000 điểm. Thị trường cổ phiếu đang lo ngại đà tăng nhờ làn sóng AI có thể không bền vững.

Mặc dù vàng thường là tài sản trú ẩn an toàn khi thị trường tài chính suy yếu, nó cũng là tài sản có tính thanh khoản cao nên nhà đầu tư thường bán để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Ngoài rủi ro biến động, vàng và bạc có thể chịu áp lực bán khi một thị trường lớn đóng cửa tuần tới — Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhu cầu từ Trung Quốc đã hỗ trợ đáng kể cho thị trường vàng, ngay cả trong giai đoạn biến động mạnh gần đây.

Barbara Lambrecht, chuyên gia hàng hóa tại Commerzbank, dự báo vàng có thể tích lũy lặng lẽ trong tuần nghỉ lễ ở Trung Quốc.

Tại Bắc Mỹ, thị trường Canada và Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai do Ngày Gia đình và Ngày Tổng thống. Tuy nhiên, một số dữ liệu kinh tế quan trọng tuần tới có thể tạo biến động cho vàng và bạc.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ số liệu sản xuất và thị trường nhà ở của Mỹ.

Christopher Lewis từ FXEmpire nhận định các yếu tố cơ bản vẫn đang ủng hộ vàng, nhưng thị trường chưa xác định rõ hướng đi tiếp theo. Theo ông, giá có thể còn đi ngang do đã tăng quá nhanh; những nhịp giảm vài trăm USD có thể trở thành cơ hội mua, và khả năng vàng quay lại kiểm tra vùng đỉnh vẫn được để ngỏ.



