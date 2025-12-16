Ngày 16/12: Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn

Cập nhật mới nhất vào sáng nay (16/12), bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả kỳ hạn, từ ngắn hạn đến trung và dài hạn. Động thái này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trên mặt bằng lãi suất huy động của nhóm ngân hàng quốc doanh, vốn thường được xem là "neo chuẩn" của thị trường.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, mức điều chỉnh diễn ra khá rõ rệt. Với kỳ hạn 1 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm. Trong khi đó, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng tăng từ mức 1,6%/năm lên 2,1%/năm. Như vậy, sau điều chỉnh, khoảng cách lãi suất giữa Agribank và ba ngân hàng còn lại vẫn được duy trì, song mặt bằng chung đã cao hơn 0,3%/năm so với trước.

Tương tự, tại kỳ hạn 3 tháng, Agribank điều chỉnh tăng từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm. Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt nâng lãi suất từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm. Mức tăng dao động 0,3 - 0,5%/năm.

Các kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng ghi nhận mức tăng khá mạnh. Ở kỳ hạn 6 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm; Vietcombank tăng từ 2,9%/năm lên 3,5%/năm; VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 3%/năm lên 3,5%/năm. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại kỳ hạn 9 tháng, khi cả bốn ngân hàng đều đưa lãi suất lên mặt bằng mới, với Agribank ở mức 3,8%/năm và ba ngân hàng còn lại cùng đạt 3,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, ghi nhận mức tăng mạnh 0,5 - 0,6%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 4,7%/năm lên 5,2%/năm. Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng đồng loạt tăng từ vùng 4,6 – 4,7%/năm lên cùng mức 5,2%/năm. Như vậy, sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại quầy của bốn ngân hàng quốc doanh đã được "kéo phẳng" về cùng một mặt bằng.

Xu hướng này tiếp tục được duy trì ở kỳ hạn 24 tháng. Agribank tăng lãi suất từ 4,8%/năm lên 5,3%/năm, trong khi Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 4,7 – 4,8%/năm lên 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tại quầy của nhóm ngân hàng này sau đợt điều chỉnh.

Nhóm Big4 hiện chiếm gần một nửa tổng tiền gửi của toàn hệ thống. Việc Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy cho thấy áp lực huy động vốn đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng tốc và cạnh tranh huy động trên thị trường ngày càng rõ nét. Với vai trò dẫn dắt, mỗi bước đi của nhóm ngân hàng quốc doanh không chỉ tác động trực tiếp đến người gửi tiền, mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất chung của toàn hệ thống trong thời gian tới.