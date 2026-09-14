Ngày 14/9, một chuyến bay đặc biệt đáp xuống sân bay Nội Bài, do đích thân nhà vua cầm lái

Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu trực tiếp lái chuyên cơ đến Hà Nội chiều nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Chiều 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu trực tiếp lái chuyên cơ đến Hà Nội chiều nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Đây là máy bay chuyên cơ của Hoàng gia Thái Lan, do Không quân Hoàng gia Thái Lan (Royal Thai Air Force – RTAF) vận hành.

Ra sân bay đón đoàn có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Tháp tùng Vua Thái Lan có Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya và các quan chức cấp cao khác.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X), 74 tuổi, lên ngôi năm 2016, là con trai duy nhất của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej (Rama IX) và hoàng thái hậu Sirikit. Trước khi trở thành Quốc vương, ông có nhiều năm phục vụ trong quân đội Hoàng gia Thái Lan, từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và công tác quan trọng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của Vua Maha Vajiralongkorn là kinh nghiệm hàng không. Ông từng được đào tạo và làm nhiệm vụ với vai trò phi công quân sự, có khả năng điều khiển cả máy bay quân sự và dân sự.

Hoàng hậu Suthida cũng có nền tảng gắn với ngành hàng không. Trước khi nhập ngũ năm 2008, bà từng làm tiếp viên cho JALways và Thai Airways.

Cả Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đều là những phi công được cấp chứng chỉ, có khả năng điều khiển nhiều loại máy bay. Hai người đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Ngày 14/9, Quốc vương Maha Vajiralongkorn trực tiếp điều khiển chuyên cơ tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam cùng Hoàng hậu Suthida.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây là lần đầu tiên Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Với riêng Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Quốc vương và Hoàng hậu.

Trước đó, ông Maha Vajiralongkorn từng đến Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày 16/5/2025. Hai nước sau đó ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2026-2031 vào ngày 28/5.

Về kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Trong 7 tháng đầu năm 2026, con số này đạt hơn 15,03 tỷ USD.

Trước đó, tháng 3/2026, Nhà vua và hoàng hậu cũng tự lái chuyên cơ đáp xuống Lào. Nhà vua và hoàng hậu cùng ngồi trong khoang điều khiển chiếc Boeing 737-800, đưa máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay (thủ đô Vientiane, Lào).

Nhà vua Thái Lan đã trực tiếp điều khiển chuyên cơ Boeing 737-800, còn hoàng hậu Suthida đảm nhiệm vai trò cơ phó.

Không chỉ vậy, nhà vua Thái Lan còn từng thực hiện một quyết định táo bạo hơn: Trực tiếp điều khiển máy bay hạ cánh xuống sân bay Paro (Bhutan) – nơi được xem là một trong những điểm đến thách thức nhất với phi công trên thế giới.