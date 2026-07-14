Ngày 13/7, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 máy bay có 3 kí tự đặc biệt, lần đầu xuất hiện

Hãng bay cho biết đây là tàu bay đầu tiên có 3 ký tự đặc biệt này.

Ngày 13/07/2026, Airbus A321neo mang số hiệu VN-A921 chính thức hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài, nâng quy mô đội tàu Sun PhuQuoc Airways lên 13 chiếc. Đây cũng là tàu bay đầu tiên mang bộ nhận diện mới của hãng, dự kiến khai thác thương mại từ ngày 14/07/2026.

Trên diện mạo mới, biểu tượng hoa mặt trời đặc trưng tiếp tục được giữ nguyên trên đuôi tàu, trong khi tên gọi “Sun PhuQuoc” trên thân tàu được tinh gọn thành ba ký tự “SPA”, dấu ấn nhận diện chủ đạo trong giai đoạn thương hiệu mở rộng ra khu vực và thế giới.

Điểm nhấn của thiết kế là chữ “A” được cách điệu từ cánh hoa mặt trời hướng lên, chuyển động cùng chiều quay của động cơ, biểu trưng cho nguồn năng lượng không ngừng vận động, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa.

Ba ký tự “SPA” đồng thời đại diện cho mô hình trải nghiệm “Nghỉ dưỡng trên không – Resort in the Sky” mà hãng theo đuổi, truyền tải cảm giác thư thái, tươi mới và tràn đầy năng lượng, phản ánh cam kết của Sun PhuQuoc Airways trong việc mang đến cho hành khách của hãng những hành trình nuôi dưỡng cả thể chất lẫn cảm xúc.

Song hành với diện mạo mới, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng mạng bay từ trung tâm Phú Quốc. Sau Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Singapore và Bangkok, hãng hướng tới các thị trường Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Kazakhstan.

Hãng cũng đang từng bước hoàn thiện trải nghiệm 5 sao trên toàn hệ thống, từ không gian cabin, ghế ngồi, giải trí không dây, ẩm thực đến phong cách phục vụ. Dự kiến từ tháng 9/2026, đội tàu thân rộng Airbus A330 sẽ được đưa vào khai thác, các tàu bay thân hẹp cũng sẽ hoàn tất nâng cấp khoang Thương gia vào cuối năm 2026.

Diện mạo mới sẽ mở ra một chương phát triển mới của Sun PhuQuoc Airways trên hành trình xây dựng hãng hàng không 5 sao quốc tế và đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối hàng không – du lịch mới của khu vực.