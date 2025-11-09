HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ngày 10/11, bão Fung-Wong giật trên cấp 17, đi nhanh vào Biển Đông

VTV Times |

Sáng sớm 9/11, bão Fung-Wong đã mạnh thêm 2 cấp so với chiều 8/11, cường độ khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Ngày 10/11, bão Fung-Wong giật trên cấp 17, đi nhanh vào Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo sang ngày 10/11, bão trên khu vực đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 1h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tới 1h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau tăng lên 20-25 km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

