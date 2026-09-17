HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngập 3 ngày chưa rút, người dân ngoại thành Hà Nội chèo thuyền đi lại giữa làng

Minh Đức
|

Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu vực xã Quảng Bị (Hà Nội) ngập suốt 3 ngày, người dân phải dùng thuyền đi lại, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại do nước lũ.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 1.

Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu vực tại xã Quảng Bị (Hà Nội) ngập sâu. Tại thôn Đồng Dâu, nhiều tuyến đường trong khu dân cư chìm trong nước ngày thứ ba, việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 2.

Những con đường vốn phục vụ việc đi lại hàng ngày nay biến thành những vùng nước rộng.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 3.

Nhiều đoạn ngập sâu khiến các phương tiện thông thường không thể đi lại, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển, vận chuyển đồ đạc và nhu yếu phẩm.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 4.

“Nhà tôi ngập đến nay đã 3 ngày rồi. Nước lên cao nên việc đi lại, sinh hoạt trong gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Các cháu nhỏ trong nhà đã được sơ tán đến nơi an toàn, còn người lớn ở lại để trông nhà và theo dõi tình hình nước. Mấy ngày nay cuộc sống rất khổ, đi lại phải dùng thuyền, đồ đạc trong nhà cũng phải kê cao lên. Chỉ mong nước sớm rút để người dân trở lại cuộc sống bình thường”, bà Hạnh chia sẻ.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 5.
Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mực nước tại khu vực ngập thấp nhất khoảng 1,5m, nhiều vị trí ngập sâu 2-3m.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 7.

Nước ngập kéo dài khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 8.

Một số khu vực bị gián đoạn điện, nước, các gia đình phải chủ động chuẩn bị nến, đèn pin và những vật dụng cần thiết để sử dụng khi cần.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 9.

Để hạn chế thiệt hại, người dân kê cao đồ đạc, đưa các vật dụng sinh hoạt lên những vị trí cao hơn. Nhiều hộ cũng phải di chuyển gia súc, gia cầm đến khu vực cao ráo nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại do nước lũ.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 10.
Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 11.

Trong điều kiện đường sá ngập sâu, việc vận chuyển vật nuôi, đồ dùng và nhu yếu phẩm gặp không ít khó khăn. Người dân liên tục theo dõi mực nước, sẵn sàng di chuyển tài sản và ứng phó nếu nước tiếp tục dâng.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 12.

Tại một số khu vực, lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ người dân gia cố, đắp các tuyến đê, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Những “hàng rào” tạm thời cũng được dựng lên nhằm hạn chế dòng nước lan sang các khu vực lân cận.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 13.
Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 14.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong đêm 16 và ngày 17/9, lũ trên sông Bùi tiếp tục lên. Mực nước dự báo đạt 7,3m lúc 21h ngày 16/9; 7,35m lúc 3h ngày 17/9 và khoảng 7,4m từ 9h đến 15h ngày 17/9, cao hơn báo động III khoảng 0,4m.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 15.
Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 16.

Những “hàng rào” tạm thời cũng được dựng lên nhằm hạn chế dòng nước lan sang các khu vực lân cận.

Ngập lụt Hà Nội 2026: Người dân ngọai thành chèo thuyền giữa vùng nước lũ - Ảnh 17.

Sau ba ngày ngập, cuộc sống của người dân thôn Đồng Dâu vẫn bị đảo lộn. Nhà cửa, vật nuôi phải di dời, trẻ nhỏ được sơ tán, điện nước bị gián đoạn. Trong lúc chờ nước sông Bùi rút, người dân tiếp tục kê cao tài sản, dùng thuyền đi lại và chủ động các phương án ứng phó.

Tags

sông Bùi

người dân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Toàn cảnh mưa ngập ngày 17/9 ở Hà Nội

Toàn cảnh mưa ngập ngày 17/9 ở Hà Nội

01:17
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

00:58
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại