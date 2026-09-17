Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu vực xã Quảng Bị (Hà Nội) ngập suốt 3 ngày, người dân phải dùng thuyền đi lại, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại do nước lũ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mực nước tại khu vực ngập thấp nhất khoảng 1,5m, nhiều vị trí ngập sâu 2-3m.
Trong điều kiện đường sá ngập sâu, việc vận chuyển vật nuôi, đồ dùng và nhu yếu phẩm gặp không ít khó khăn. Người dân liên tục theo dõi mực nước, sẵn sàng di chuyển tài sản và ứng phó nếu nước tiếp tục dâng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong đêm 16 và ngày 17/9, lũ trên sông Bùi tiếp tục lên. Mực nước dự báo đạt 7,3m lúc 21h ngày 16/9; 7,35m lúc 3h ngày 17/9 và khoảng 7,4m từ 9h đến 15h ngày 17/9, cao hơn báo động III khoảng 0,4m.
Những “hàng rào” tạm thời cũng được dựng lên nhằm hạn chế dòng nước lan sang các khu vực lân cận.