Ngành năng lượng xanh của Mỹ có thể mất 700 tỷ USD vốn đầu tư

Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (NRDC) của Mỹ vừa công bố báo cáo cho hay những chính sách thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến nước này mất khoảng 700 tỷ USD đầu tư vào năng lượng sạch trong 10 năm tới.

Theo báo cáo của NRDC, những chính sách bao gồm cắt giảm ưu đãi thuế năng lượng sạch, áp thuế nhập khẩu và thúc đẩy ngành nhiên liệu hóa thạch. Những quy định này buộc nhiều công ty điện lực phải duy trì các nhà máy nhiên liệu hóa thạch cũ kỹ, tốn kém; thậm chí khởi động lại hoặc xây mới nhà máy điện than, trong khi việc cấp phép cho điện gió bị trì hoãn.

NRDC cảnh báo điều này có thể làm giảm 390-540GW công suất điện gió, mặt trời và lưu trữ năng lượng từ nay đến năm 2035, khiến ngành năng lượng thất thoát khoảng 700 tỷ USD vốn đầu tư và làm chậm đáng kể quá trình chuyển đổi xanh. Đến năm 2035, người tiêu dùng Mỹ có thể phải trả thêm tới 30 tỷ USD/năm cho điện, trong đó hóa đơn tiền điện tại một số khu vực có khả năng tăng tới 25%. Theo số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tính đến tháng 5-2026, chi phí điện đã tăng 16%. Một điểm rất đáng lưu tâm trong báo cáo của NRDC là phân tích dự báo lượng phát thải CO2 của ngành điện Mỹ vào năm 2035. Theo đó, lượng phát thải CO2 có thể tăng gấp đôi, lên hơn 1 tỷ tấn/năm, so với hơn 500 triệu tấn nếu các chính sách của chính quyền tiền nhiệm tiếp tục được duy trì.

NRDC cũng cảnh báo việc các nhà máy than và khí đốt cũ hoạt động nhiều hơn có thể làm gia tăng ô nhiễm không khí, dẫn tới khoảng 69.000 ca tử vong sớm và 85.000 lượt cấp cứu hoặc nhập viện bổ sung trong 10 năm tới. Những tác động này không chỉ đe dọa mục tiêu giảm phát thải, mà còn đặt ra thách thức lớn cho khả năng đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của Mỹ. Khi các trung tâm dữ liệu, nhất là các cơ sở phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp tục bùng nổ, nhu cầu về nguồn điện ổn định được dự báo sẽ tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài vận hành các nhà máy nhiên liệu hóa thạch cũ dù có thể giải quyết nguồn cung ngắn hạn, nhưng sẽ gia tăng đáng kể gánh nặng chi phí và áp lực môi trường.